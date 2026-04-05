사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

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''식객 허영만의 백반기행' 김민준이 둘째 계획을 밝혔다.5일 방송된 TV 조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 배우 김민준과 함께 강원도 고성으로 맛 기행을 떠났다.이날 김민준은 "올해 50살이고, 아이가 5살이다. 둘째 계획도 있는데, 아내만 괜찮다면"이라고 밝혀 눈길을 끌었다.김민준은 지드래곤(GD)의 누나로 알려진 패션 사업가 권다미 씨와 2019년 결혼했다."친한 친구 집에 갔다가 인연이 됐다"고 밝힌 김민준은 "4개월 만에 초스피드 결혼했다. 지금 보니까 제가 몰랐던 캐릭터도 있더라. 아들 엄마가 되면서 더 강렬해졌다"고 털어놨다.처남 지드래곤은 소문난 조카 바보로 잘 알려져 있다. 김민준은 "GD 뮤직비디오 촬영할 때 사용한 명품 유아 자동차를 아기한테 선물로 줬다. SNS에 올리자마자 기사 나고 난리 났다"고 회상했다.그러면서 "제가 누나밖에 없어서 처남 로망이 있었다. 어린 처남이 군대 가면 몰래 용돈 주면서 '누나한테 받았다고 하지마'라고 하고 싶었는데, 그게 안 되더라. 월드스타한테 얼마를 줘야하겠냐. 좀 위축되는 매형이 됐다"고 고백해 웃음을 선사했다.김민준은 영광에서 직접 빚은 술을 허영만에게 대접했다. 그는 "취미로 전통주 빚기를 하고 있다"면서 "오늘 차 안 가지고 오셨죠? 여기 대리하면 40만원이더라"고 너스레를 떨었다.영화 '파묘'에서 오니 역할을 했던 김민준은 "분장만 여섯 시간 동안 했다. 긴 손톱을 붙였는데, 바지 지퍼 내리기가 안 되더라. 화장실 갈 때 매니저한테 도와달라고 했다"고 에피소드를 공개하기도 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr