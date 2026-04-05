사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 정수정이 동갑내기 러브라인에 솔직한 마음을 드러냈다.5일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '짱의 전쟁 : 운명의 사다리' 레이스로 영화 '짱구'의 주연 배우 정우, 정수정, 신승호가 함께했다.이날 유재석은 12년 만에 출연한 정수정에게 "수정이 오랜만이다"라며 반가움을 드러냈다. 지석진은 전과 변함없는 그의 비주얼에 감탄했다.정수정은 "2012년도에 개리 오빠랑 해서 우승했다. 그때 TV를 탔는데, 그거 아직도 쓴다. 제 방에 있다"고 밝혀 놀라게 했다. 유재석이 그가 14년 전 선물 받은 스마트TV를 여전히 사용 중이라고 멤버들에게 알리자, 제작진은 "정수정은 '런닝맨' 나올 때마다 우승했다"고 전했다.'월요썸녀' 지예은은 신승호에게 호감을 드러냈다. 유재석은 "신승호가 축구 선수 출신이라 원래 피지컬짱이여야 하는데, 지식짱이잖냐. 명언 같은 거 아느냐고 물었더니 '성경 구절밖에 모른다'고 하더라. 예은이가 거기에 훅 갔더라. 교회 오빠 좋아한다더라"고 폭로했다.이에 지예은은 "저한테 먼저 플러팅한 거 아니냐"면서 "신승호가 한 살 동생인데, 그냥 오빠라고 부르고 싶다. 옵빠라고 부르겠다"고 선언해 웃음을 선사했다.지예은은 버스 안에서도 신승호를 위해 옆자리를 맡아뒀다. 무려 '은인'인 정우를 배신하고 신승호를 앉혔다. 멤버들은 "예은이가 승호 진짜 마음에 드나봐", "종교가 맞잖아"라며 러브라인을 응원했다.신승호가 "실제로 잘 웃고 예의 바른 여성이 이상형"이라고 밝히자, 지석진과 유재석은 "예은이가 잘 웃는데 예의는 없다"며 아쉬움을 내비쳤다.구 썸남 양세찬은 지예은과 신승호를 손잡게 하며 러브라인 구축에 힘을 보탰다. 세 사람의 럽라에 집중되자, 유재석은 "수정이 뒤에서 혼자 걸어오잖아"라고 지적했다.지예은이 뒤늦게 동갑내기 정수정을 챙기려 했지만, 정수정은 "넌 그냥 데이트하라"면서 송지효와 어깨동무 후 "연애가 우선이지"라고 말해 배꼽을 쥐게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr