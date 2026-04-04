사진=tvN '놀라운 토요일'

사진=tvN '놀라운 토요일'

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김동현이 넷째 임신 소식을 전했다.4일 방송된 tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에서는 8주년 특집이 펼쳐졌다.이날 '놀토' 8주년을 맞이해 새 세트장을 공개했다. 멤버들은 기뻐하며 인증샷을 촬영했고, "감개무량하다", "놀랍다"며 감탄했다.문세윤은 8년간 단 한 번도 결석 하지 않은 멤버로 주목받았다. 그는 "411회 오늘까지 하루도 빠짐없이 자리를 지켰다"면서 "열심히 노력해 준 덕에 일 없는 붐도 스타가 되고, 넉살, 피오 같은 외부인이 들어오고"라며 소감을 전해 웃음을 자아냈다.신동엽에게 '외부인' 지목받은 한해는 "저는 원년 멤버"라며 억울함을 토로했다. 태연이 "내가 중간에 합류했다"라고 밝히자, 문세윤은 "너무 빅스타니까"라며 사람을 가렸고, 붐은 "예능인들이 SM에 약하다"고 밝혀 폭소를 유발했다.멤버들은 8주년 소감을 전했다. 신동엽은 "자식을 키우는 부모들은 공감할 거다. 자식이 잘되는 게 중요하다. 제가 '한 달밖에 못 한다'고 했더니, '아냐, 더 할래'라고 하면서 훌륭하게 잘 자라서 초등학교에 입학하는 8살이 됐다. 아이가 잘 자라서 대학 가는 모습 보는 게 저의 마지막 소원"이라고 말했다.피오는 "저희가 잘 지켜서 9주년, 10주년 끝까지 가도록 하겠다"고 포부를 드러냈다. 한해는 "'놀토'가 저에게 운명적인 프로그램"이라며 "방송이 제 생일에 시작했다. 올해 8주년이잖냐. 제가 72kg으로 시작했는데, 지금 88kg이 됐다. 10주년에는 100kg이 되겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.태연은 "제가 오랫동안 가수 생활하면서 38살이 됐다. 팔팔 서른"이라며 '동안 비결'로 "'놀토'에서 몸에 좋은 거 맛있는 거 많이 주셔서"라고 이야기했다.김동현은 8주년 기념 깜짝 소식을 전하기도 했다. 그는 "저희 첫째 아이가 8살이다. '놀토'와 함께 간다"면서 "또 다른 소식이 있다. 저희 집에 넷째가 생겼다"고 최초 공개했다.넉살은 "길바닥 출신에서 길을 걷게 됐다"면서 "생동감 있는 놀토를 위해 재밌게 놀아보겠다"고 의지를 다졌다.새 멤버인 영케이는 "들어오자마자 엄청난 자리에 함께할 수 있어서 영광이다. 생명 넘치게 장수해서 88주년 가자"라고 파이팅 넘치는 모습을 보였다. '놀토'를 위해 직접 작사, 작곡한 새 로고송을 선물한 그는 "멤버들 목소리가 들어가면 좋겠다"면서 즉석에서 녹음을 진행한 뒤 만족감을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr