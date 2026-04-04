사진=신지 유튜브

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코요태 신지가 웨딩드레스를 자태를 뽐냈다.4일 신지의 유튜브 채널 '어떠신지?!?' 쇼츠에는 웨딩드레스 피팅한 예비신부 신지의 모습이 공개됐다.이날 신지는 무려 14벌의 웨딩드레스를 갈아입으며 새신부의 설렘을 드러냈다. 오프숄더, 슬림핏, 장식이 강조된 드레스 등 여러 디자인의 드레스를 착용한 그는 "촬영용 웨딩드레스 피팅하고 왔어요! 여러분은 어떤 스타일이 제일 예쁘게 보이시나요?"라는 글을 남기며 의견을 묻기도 했다.신지는 최근 놀이공원 데이트 도중 연인 문원에게 프러포즈를 받았다. 문원은 "오늘 프러포즈를 할 것"이라고 미리 밝힐 정도로 긴장한 모습을 보였고, 신지는 아무것도 모른 채 데이트를 이어갔다. 두 사람은 놀이기구를 타며 시간을 보낸 뒤 벤치에 앉아 대화를 나눴다.문원은 "요즘 같이 하는 게 많아졌는데 어떠냐"고 물었고, 신지는 "좋다. 몸은 피곤할 수 있지만 마음은 즐겁다"고 답했다. 이어 문원은 "말실수할까 봐 제일 신경 쓰인다"고 말했고, 신지는 "그 노력을 알아서 더 신경 쓰인다"고 말했다.이후 문원은 녹음기 키링을 건네며 "나랑 결혼해 줄래?"라는 메시지를 들려줬다. 동시에 반지를 꺼내 "여보 나랑 결혼해주세요"라고 직접 프러포즈했다.예상하지 못한 상황에 신지는 "이게 뭐야. 내가 눈치가 정말 빠른데 상상도 못 했다"라고 말하며 눈물을 보였다. 문원은 "지금처럼만 옆에서 같이 행복하자"고 말했고, 두 사람 모두 감정을 드러냈다.신지는 "결혼할게"라고 답하며 프러포즈를 받아들였다. 이어 "이런 프러포즈를 할 줄 몰랐다"고 말했다. 이후 두 사람은 데이트를 이어가며 시간을 보냈다.한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 오는 5월 결혼을 앞두고 있으며, 현재 동거 중인 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr