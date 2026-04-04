사진=손태영 유튜브

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배우 손태영이 17살 아들을 위해 중고차를 구입했다.4일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '아들 룩희와 권상우를 위해 손태영이 큰 맘먹고 산 차 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 형부와 함께 중고차 매장을 찾아 아들 룩희가 함께 탈 차량을 직접 골랐다. 남편 권상우가 아닌 형부와 온 이유에 대해 그는 "룩희 아빠는 축구 경기 때문에 코네티컷에 가 있고, 운전면허증과 보험 문제 때문에 내가 직접 왔다"고 설명했다.현재 룩희는 학교에서 필기 시험을 통과해 임시 운전면허증을 발급받은 상태다. 손태영은 "50시간 주행 연습을 해야 하고 항상 어른이 옆에 타야 하는 규칙이 있다"고 말했다. 형부 역시 "17살부터 운전하는 게 좋다. 미국에서는 운전이 필수"라고 덧붙였다.손태영은 "룩희가 벌써 운전할 나이라니 시간이 빠르다"고 말하면서도 차량 선택에는 신중한 모습을 보였다. 특히 첫 차인 만큼 중고차를 선택한 이유에 대해 "분명 어딘가 긁히고 설킬 것 같아서"라고 솔직하게 밝혔다.여러 매장을 둘러본 끝에 손태영은 2023년식 하이브리드 SUV 모델을 선택했다. 해당 차량은 지프 랭글러 4xe로, 가솔린 엔진과 전기 모터를 함께 사용하는 모델로, 중고가 약 4000만 원 후반 가격대로 형성돼 있다.손태영은 "사양도 좋고 가죽 시트 상태도 깨끗하다. 나중에 팔더라도 잘 나간다고 하더라"며 만족감을 드러냈다. 이어 "오늘 차를 가져가고 다음에는 룩희가 운전하는 모습을 보게 될 것 같다"고 말했다.또 "뉴저지는 차가 없으면 이동이 어렵다"며 현실적인 이유도 언급했다. 그는 "지금 배우지 않으면 나중에는 더 안 하게 될 것 같다"고 덧붙였다.한편 손태영과 권상우는 2008년 결혼해 1남 1녀를 두고 있으며, 현재 자녀 교육을 위해 미국에서 생활 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr