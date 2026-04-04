사진=KBS2 '불후의 명곡'
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'불후의 명곡' 이휘재가 4년 만에 MC로 깜짝 복귀했다.

4일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'(이하 '불후')에서는 '불후의 명곡-2026 연예계 가왕전 2부'가 펼쳐졌다.

이날 대기실에서는 개그맨들의 입담이 펼쳐졌다. 이상훈이 "어머니가 '불후' 팬이다. 내가 나온 거 보고 눈물을 흘릴지도 모른다"고 밝히자, 개그맨들은 "그 정도면 방청석에 모시지 그랬냐"며 불효 논란을 제기했다.
사진=KBS2 '불후의 명곡'
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이상훈을 향한 빗발치는 험악한 여론을 지켜보던 이휘재는 씨익 미소를 지으며 "이런 분위기 너무 재밌다"고 말했다. 그러면서 "작가들이 녹화 시간 진짜 길다고 했는데, 내일모레까지 해도 괜찮을 것 같다. 이렇게 웃어본 게 너무 오랜만이다. 너무 행복하다"고 솔직한 마음을 털어놨다.

또 이휘재는 김신영의 故 전유성을 향한 뜨거운 존경심에 "누구보다 후배들 편하게 해주신 분이다. 후배들이 사랑할 수밖에 없었던 선배"라며 추모의 메시지를 전했다.

개그맨들의 끊임없는 입담에 홍석천은 "개그맨 많으니까 기 빨린다"고 토로했다. 이에 김신영과 박준형은 "당신도 개그맨이잖냐. 한 번 개그맨은 평생 개그맨"이라며 티격태격했다.
사진=KBS2 '불후의 명곡'
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대환장 분위기에 김준현은 결국 MC 자리에서 일어나 이휘재에게 "아저씨 여기 앉아서 어떻게 좀 해달라"고 요청했다. 과거 여러 예능 프로그램 MC로 활약했던 이휘재는 "박수 세 번 시작"이라는 간단한 말로 분위기를 정리하며 능숙한 모습을 보였다.

토크 대기실 정리 후 이휘재는 "무대 어떻게 보셨냐"며 깔끔하게 진행을 이어갔다. 김준현은 "이 형은 여기가 어울려"라며 감탄했고, 4년 만에 MC석에 앉은 그에게 "이휘재 돌아왔다"고 말했다.

한편, 이휘재는 2022년경 층간 소음 및 아내 문정원의 놀이공원 '먹튀' 논란 등 가족과 관련된 사생활 이슈로 부정적인 여론이 형성되자 방송 활동을 중단하고 캐나다에서 휴식기를 가졌다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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