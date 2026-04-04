사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

'불후의 명곡' 이휘재가 4년 만에 MC로 깜짝 복귀했다.4일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'(이하 '불후')에서는 '불후의 명곡-2026 연예계 가왕전 2부'가 펼쳐졌다.이날 대기실에서는 개그맨들의 입담이 펼쳐졌다. 이상훈이 "어머니가 '불후' 팬이다. 내가 나온 거 보고 눈물을 흘릴지도 모른다"고 밝히자, 개그맨들은 "그 정도면 방청석에 모시지 그랬냐"며 불효 논란을 제기했다.이상훈을 향한 빗발치는 험악한 여론을 지켜보던 이휘재는 씨익 미소를 지으며 "이런 분위기 너무 재밌다"고 말했다. 그러면서 "작가들이 녹화 시간 진짜 길다고 했는데, 내일모레까지 해도 괜찮을 것 같다. 이렇게 웃어본 게 너무 오랜만이다. 너무 행복하다"고 솔직한 마음을 털어놨다.또 이휘재는 김신영의 故 전유성을 향한 뜨거운 존경심에 "누구보다 후배들 편하게 해주신 분이다. 후배들이 사랑할 수밖에 없었던 선배"라며 추모의 메시지를 전했다.개그맨들의 끊임없는 입담에 홍석천은 "개그맨 많으니까 기 빨린다"고 토로했다. 이에 김신영과 박준형은 "당신도 개그맨이잖냐. 한 번 개그맨은 평생 개그맨"이라며 티격태격했다.대환장 분위기에 김준현은 결국 MC 자리에서 일어나 이휘재에게 "아저씨 여기 앉아서 어떻게 좀 해달라"고 요청했다. 과거 여러 예능 프로그램 MC로 활약했던 이휘재는 "박수 세 번 시작"이라는 간단한 말로 분위기를 정리하며 능숙한 모습을 보였다.토크 대기실 정리 후 이휘재는 "무대 어떻게 보셨냐"며 깔끔하게 진행을 이어갔다. 김준현은 "이 형은 여기가 어울려"라며 감탄했고, 4년 만에 MC석에 앉은 그에게 "이휘재 돌아왔다"고 말했다.한편, 이휘재는 2022년경 층간 소음 및 아내 문정원의 놀이공원 '먹튀' 논란 등 가족과 관련된 사생활 이슈로 부정적인 여론이 형성되자 방송 활동을 중단하고 캐나다에서 휴식기를 가졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr