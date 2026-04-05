이미지 크게보기 개그우먼 홍윤화가 40kg 감량 전후 모습을 공개했다 / 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

이미지 크게보기 개그우먼 홍윤화가 40kg였을 때 숨 쉬기도 힘들었다고 고백했다 / 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

개그우먼 홍윤화가 40kg 감량 전후 모습을 공개하며 충격을 안겼다.4일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에 출연한 홍윤화는 “건강한 사람이 부러워 40kg을 감량하고 목숨을 구했다”며 다이어트 성공 전, 숨조차 제대로 쉬기 힘들었던 충격적인 과거 사진을 공개해 스튜디오를 술렁이게 했다.홍윤화는 촬영 중 십자인대 부상으로 수술을 받으며 체중이 급격히 늘었다고 밝혔다. 그는 “몸이 아프니까 정신적으로도 힘들었고, 인생에서 최고 몸무게를 찍었다”라며 당시 상황을 생생히 전했다. 특히 2년 전 사진을 보면, 지금과는 전혀 다른 모습으로 보는 사람마저 놀라게 한다.홍윤화가 묘사한 당시의 고충은 일상을 넘어선 '생존'의 문제였다. 그는 “가만히 앉아 이야기를 나누는 순간조차 숨이 가쁘게 차올랐다”며 “특히 자는 동안 누군가에게 짓눌리는 듯한 압박을 느꼈는데, 위에 눌린 것과 같았다”고 당시 상황을 털어놨다.어느새 거대해진 체구에 대해 스스로 “덤프트럭 같았다”고 표현할 정도로 생명의 위협을 직면했던 그는 사활을 건 체중 감량에 돌입했다. 결과는 극적이었다. 2년의 시간 끝에 40kg을 덜어낸 홍윤화는 “이제는 승합차 정도로 작아졌다”며 특유의 유쾌함을 잃지 않으면서도 놀라운 변화를 실감케 했다.변화의 시작은 '도전'에 있었다. 홍윤화는 “러닝을 시작하며 마라톤 대회에 출전했고, 끝내 완주에 성공했다”는 성취를 공유해 박수를 받았다. 그는 “무조건 굶는 방식이 아니라, 대체 식단을 활용해 건강하고 배부르게 먹는 것”을 철저한 원칙으로 꼽으며, '건강 전도사'로서의 새로운 일상을 알렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr