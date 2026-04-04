사진 = 전종서 인스타그램

사진 = 전종서 인스타그램

사진 = 전종서 인스타그램

배우 전종서의 압도적인 매력과 비주얼이 눈길을 끌고 있다.최근 전종서는 자신의 인스타그램에 "my doll house finally arrived after 4 month"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 전종서는 얼굴을 가까이 붙인 클로즈업 구도로 카메라를 바라보며 손으로 볼을 감싸고 있고, 자연스럽게 내려온 긴 머리와 함께 맑은 피부 표현과 촉촉하게 빛나는 입술이 부드러운 분위기를 만든다.이어지는 사진에서는 시선을 살짝 아래로 떨어뜨린 채 같은 자세를 유지하고 있어 차분하면서도 담담한 표정이 강조되며 조명이 은은하게 퍼진 실내 공간에서 피부결과 눈매가 또렷하게 드러난다. 또 다른 컷에서는 정면을 응시하며 같은 포즈를 이어가고 있어 손에 기대어진 얼굴과 눈빛이 한층 또렷하게 강조되며 전체적으로 과한 연출 없이도 자연스러운 분위기가 이어진다.팬들은 "언니사랑해요" "훨씬 더 아름다워진 모습으로 돌아왔습니다" "너무 예뻐" "정말 예쁜 사진이네요" "아름답고 귀엽다" "놀라운 디바 미모" 등의 반응을 보였다.한편 1994년생인전종서는 최근 오컬트 미스터리 영화 '바위'에 출연한다는 소식을 알려 눈길을 끌었다. 영화 '바위'는 '청하면 들어준다'는 깊은 산속 거대하고 영험한 바위의 비밀을 파헤치는 한국형 오컬트 미스터리로 극 중 전종서는 의문의 죽음을 당한 동생 사건을 계기로, 가족을 잠식하기 시작한 미스터리를 파헤치는 희진 역을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr