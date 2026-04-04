사진 = RM 인스타그램

사진 = RM 인스타그램

사진 = RM 인스타그램

사진 = RM 인스타그램

방탄소년단(BTS) RM이 영화 '올드보이'의 명장면을 제대로 드러냈다.최근 RM은 자신의 인스타그램에 "누구냐 넌"이라는 멘트와 사진을 올렸다. 이는 '올드보이' 속 명대사다.사진 속 RM은 야외의 넓은 공간에서 햇빛을 정면으로 받으며 검은 수트에 붉은 넥타이를 매고 선 채 선글라스를 착용하고 있어 단정하면서도 낯선 분위기를 만든다.이어지는 흑백 사진에서는 같은 수트 차림으로 실내 공간의 거친 벽과 노출된 배관 앞에 서서 한쪽을 가리키는 제스처를 취하고 있어 연출된 장면처럼 긴장감 있는 흐름이 이어진다.또 다른 사진에서는 건물 외벽과 창문이 보이는 공간에서 휴대폰을 들어 셀카를 찍는 순간이 담겨 있으며 밝은 자연광 아래 정제된 수트 스타일과 또렷한 실루엣이 강조된다.마지막 사진에서는 실내 공간에서 브라운 가죽 재킷과 밝은 톤의 팬츠를 매치한 채 고개를 살짝 숙이고 서 있어 앞선 수트 컷과 대비되는 편안하면서도 세련된 분위기가 자연스럽게 이어진다.앞서 방탄소년단은 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 수록곡 '2.0' 뮤직비디오를 공개했다. 이번 뮤직비디오는 박찬욱 감독의 영화 '올드보이' 명장면을 오마주한 구성으로 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr