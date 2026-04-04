사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

방탄소년단(BTS) 뷔의 새로운 비주얼이 화제가 되고 있다.최근 뷔는 자신의 인스타그램에 "죄임스 2.0"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 뷔는 거친 질감의 회색 벽과 금속 문이 있는 공간 한가운데 서서 손을 주머니에 넣은 채 정면이 아닌 옆을 바라보고 있으며 어두운 톤의 쓰리피스 수트와 패턴이 들어간 넥타이가 어우러져 클래식하면서도 묵직한 분위기를 만든다.이어지는 흑백 사진에서는 같은 공간에서 벽에 기대 선 채 시선을 아래로 떨군 모습이 담겨 있어 한층 더 차분하고 깊은 인상을 남긴다. 또 다른 사진에서는 몸을 살짝 앞으로 기울이며 놀란 듯 눈을 크게 뜬 표정을 짓고 있어 이전 컷과 대비되는 생동감 있는 순간이 자연스럽게 이어진다.마지막으로 클로즈업 흑백 사진에서는 휴대폰을 얼굴 가까이 들고 눈매와 수염이 강조된 채 화면을 응시하고 있어 전체적인 콘셉트의 무게감과 디테일이 선명하게 드러난다.앞서 방탄소년단은 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 수록곡 '2.0' 뮤직비디오를 공개했다. 이번 뮤직비디오는 박찬욱 감독의 영화 '올드보이' 명장면을 오마주한 구성으로 눈길을 끌었는데 특히 뷔는 영상에서 누아르 감성을 가득 뽐내 놀라움을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr