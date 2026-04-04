사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 30기에 출연했던 옥순이 봄을 맞아 화사한 비주얼을 자랑했다.최근 옥순은 자신의 인스타그램에 "봄맞이 쇼핑데이 알차게 잘 샀다!!"라는 멘트와 사진을 공개했다.공개 된 사진 속 옥순은 화이트 상의와 롱 스커트를 입고 한 손으로 머리를 넘기며 다른 손에는 휴대전화를 들고 있다. 어깨에는 블랙 숄더백을 걸치고 한쪽 팔에는 베이지 톤 재킷을 가볍게 들고 있다.이어진 사진에서는 야외 테이블에 앉아 몸을 살짝 틀고 휴대전화를 손에 쥔 채 미소를 띤 표정을 짓고 있다. 테이블 위에는 블랙 가방이 놓여 있으며 주변에는 초록색 나무들이 자리하고 있다. 다른 사진에서는 길 위를 걸으며 한 손으로 머리카락을 잡고 자연스럽게 움직이는 모습이 담겨 있다. 손에는 재킷과 휴대전화를 들고 있으며 전체적으로 여유로운 분위기가 이어진다.이를 본 팬들은 "개미 허리는 어디에서 주문 가능한가요" "여자가봐도 멋진 여자더라고요" "마인드가 진짜 최고에요" "우리아들이 옥순님같은 여자 만났으면 좋겠어요" "어휴 에쁘당 이뻐" "여신이네용" 등의 댓글을 달았다.앞서 '나는솔로' 30기 최종화가 끝나고 유튜브 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서 영수는 "최종 커플이 되고 현커가 돼서 2주 만에 고백해서 만나고 있다"라며 옥순의 손을 잡았다. 옥순은 영수를 향해 "진짜 솔로나라 나오니 되게 적극적이더라"며 사생활도 깨끗하고 믿음이 가고 나쁜 남자같이 생겼지만 자상한 남자친구"라며 애정을 드러냈다. 두 사람은 1992년생으로 동갑이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr