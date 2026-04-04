영화 '살목지'의 주인공인 배우 김혜윤. / 사진제공=쇼박스

배우 김혜윤이 영화 '살목지'(감독 이상민)를 통해 생애 첫 공포 영화 주인공으로 변신한 소감을 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '살목지'의 주연 김혜윤을 만났다.'살목지'는 기이한 소문이 끊이지 않는 저수지인 살목지에 정체불명의 형체가 찍히면서 로드뷰 촬영팀이 재촬영을 위해 저수지로 다시 향하면서 벌어지는 일을 그린다. 김혜윤은 로드뷰 서비스 회사 온로드미디어의 PD 한수인 역을 맡았다.평소 공포 영화 애호가라는 김혜윤은 "시나리오가 재밌었고 물귀신이라는 소재가 참신했다"고 작품 선택 이유를 밝혔다. 이어 "한수인이라는 캐릭터는 삶에 찌들어 있고 물에 공포를 가진 인물이다. 감독님께서 지쳐있고 찌들어 있는 느낌을 원하셨고, 저 역시 수인은 그래야 한다고 생각했다"고 설명했다.김혜윤은 캐릭터를 위해 '생기'를 덜어냈다. 그는 "교식 선배(김준한 분)에 대한 죄책감 때문에 스트레스를 크게 받고 있고 모든 일에 힘들어하는 느낌으로 연기하려고 했다"며 "속은 무서운데 겉으로는 침착해 보여야 하는 지점이 연기하기 어려웠다. 차분해 보이려 노력하면서도 눈빛이나 호흡은 진정이 안 되는 상태를 표현하려 고민이 많았다"고 털어놨다.첫 공포 장르 도전에 대해 김혜윤은 "연기하면서 귀신을 발견하는 타이밍까지 생각해야 한다는 걸 처음 알았다"며 "언제 발견해야 공포감이 더 올지 계산하는 과정이 참신했다"고 전했다. 그러면서 "직접 경험해 보니 귀신 역할 하시는 분들이 정말 힘들겠더라. 귀신이 주인공이지만 정말 고생이 많은 역할이라는 걸 깨달았다"며 너스레를 떨었다.'살목지'는 오는 8일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr