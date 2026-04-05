'클라이맥스' 하지원 / 사진제공=KT스튜디오지니

'클라이맥스' 주지훈 / 사진제공=KT스튜디오지니

'클라이맥스' 주지훈 / 사진제공=KT스튜디오지니

'클라이맥스' 하지원이 소속사 대표 오광재(서현우 분) 살인사건의 범인으로 밝혀지며 충격을 안겼다.ENA 월화 드라마 '클라이맥스'가 4화를 남겨둔 가운데 중반부 이후 '클라이맥스'를 더욱 흥미롭게 즐길 수 있는 시청자 반응 포인트 TOP3을 짚어봤다.박재상이 오광재 살인사건과 관련된 녹취록을 공개하겠다고 선언한 이후, 사건의 중심은 누가 범인인가에서 누가 누구와 손을 잡는가로 이동했다. 폭로 직전 사망이라는 변수로 핵심 증거가 사라지면서, 방태섭(주지훈 분)과 추상아(하지원 분)를 비롯해 권종욱(오정세 분), 이양미(차주영 분) 등 주요 인물들이 각자의 이해관계에 따라 움직이기 시작한 것. 특히 언론 보도와 정치적 대응, 여론전까지 맞물리며 인물 간 구도는 계속해서 변화하고 있다.'클라이맥스'는 사건의 전말을 직접 설명하기보다, 장면과 상황을 통해 단서를 쌓아가는 방식을 택한다. 황정원(나나 분)이 추상아를 도청하며 과거와 연결된 단서를 확인하는 장면, 추상아의 의미심장한 통화, 그리고 입장 발표를 통해 여론이 움직이는 과정 등은 사건을 직접적으로 설명하기보다 조각처럼 제시되며 흐름을 구성한다.오광재 살인사건의 중심의 선 추상아를 둘러싼 해석 역시 엇갈리고 있다. 과거 사건의 피해자로 볼 것인지, 오광재 죽음에 관여한 인물로 볼 것인지 혹은 생존을 위해 선택을 이어온 인물로 해석할 것인지에 따라 드라마 전체를 바라보는 관점이 달라지기 때문. 특히 박재상과의 관계, 그리고 과거 발언들이 드러나면서 "피해자인 줄 알았는데 아니었다", "공모자일 수도 있다", "상황에 밀린 인물 같다" 등 다양한 해석이 이어지고 있다.'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극이다. 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr