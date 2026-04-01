'왕과 사는 남자' 포스터 / 사진제공=쇼박스

영화 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)가 1573만 관객을 돌파했다. 누적 매출액은 1517억 원으로, 역대 최고액이다. 다만 일 관객 수는 점차 하락하고 있다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 지난달 31일 '왕과 사는 남자'는 박스오피스 1위를 이어갔다. 일일 관객 수는 5만 5377명, 누적 관객 수는 1573만 1869명을 기록했다. 다만 일일 관객 수는 전날보다 5000여 명 감소했다.'왕과 사는 남자'는 지난 6일 역대 34번째 천만영화로 등극했다. 또한 '신과함께-죄와벌'(2017, 1441만 명)을 꺾고 역대 박스오피스 3위 영화가 됐다. 역대 1위는 '명량'(2014, 1761만 명), 2위는 '극한직업'(2019, 1626만 명)이다.'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기. 배우 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도가 주연을 맡았다.박스오피스 2위는 '프로젝트 헤일메리'(감독 필 로드)가 유지했다. 일 관객 4만 1494명을 동원하면서 누적 관객 123만 4723명을 기록했다.'프로젝트 헤일메리'는 기억 없이 우주 한복판에서 혼자 깨어난 그레이스(라이언 고슬링)가 종말의 위협을 맞이할 인류를 구할 마지막 미션을 수행하게 되는 여정을 그린 작품이다. 라이언 고슬링, 산드라 휠러가 주연을 맡았다.3위는 애니메이션 '명탐정 코난: 세기말의 마술사'(감독 코다마 켄지)였다. 하루 동안 3342명을 추가해 누적 관객 수 5만 8989명이 됐다.이외에 4위는 애니메이션 '호퍼스'(감독 다니엘 총), 5위는 '프로텍터'(감독 애드리언 그런버그)였다.4월 1일 오전 10시께 실시간 예매율은 1위 '프로젝트 헤일메리', 2위 '왕과 사는 남자', 3위 '살목지'이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr