넷플릭스 '사냥개들' 시즌2 배우 우도환, 이상이, 정지훈이 포즈를 취하고 있다 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '사냥개들' 시즌2 배우 우도환, 이상이, 정지훈이 포즈를 취하고 있다 / 사진제공=넷플릭스

배우 우도환이 캐릭터를 위해 13kg를 증량했다고 밝혔다.31일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 우도환, 이상이, 정지훈과 김주환 감독이 참석했다.'사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.3년 만에 시즌2로 돌아오게 된 만큼 우도환은 캐릭터를 위해 체중 증량을 했다고 밝혔다. 우도환은 "3년 동안 운동을 열심히 해왔다는 걸 보여드려야겠다는 생각에 체중을 약 13kg 정도 늘렸다"며 "시즌1 때도 증량을 했는데 그때보다 5kg 정도 더 늘린 것 같다"고 말했다.이어 그는 "이미 한 번 증량을 해본 경험이 있어서 시즌2에서는 조금 더 수월하지 않을까 싶었다"며 "운동은 꾸준히만 하면 되는 부분이라 다른 준비 과정에 비해 상대적으로 쉽다고 느꼈다"고 설명했다. 배우로서의 준비 과정에 대해서도 언급한 우도환은 "캐릭터를 위해 몸을 만드는 것은 배우 입장에서 가장 쉬운 일이라고 생각한다"며 "내면을 공부하거나 그 인물이 되는 과정에 비하면 외적인 변화를 만드는 게 훨씬 수월하다"고 책임감을 내비쳤다.넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 오는 4월 3일 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr