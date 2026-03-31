&TEAM 'We on Fire' 트랙리스트/ 사진 제공= YX 레이블즈

그룹 &TEAM(앤팀)의 일본 미니 3집 'We on Fire' 트랙리스트가 지난 30일 공개됐다.이에 따르면 'We on Fire'에는 앨범과 동명의 타이틀곡을 비롯해 'Bewitched', 'Sakura-iro Yell’, 'HOTLINE' 그리고 'We on Fire'와 'Bewitched'의 한국어 버전까지 총 6곡이 수록된다.&TEAM의 탄생부터 함께한 방시혁, 소마 겐다(Soma Genda)를 필두로 글로벌 히트메이커들이 이번에도 대거 참여해 앨범의 완성도를 높였다.배드 버니(Bad Bunny)의 그래미 어워드 수상 앨범 수록곡 'EL CLúB'을 프로듀싱한 훌리아 루이스(JULiA LEWiS), &TEAM 데뷔 앨범부터 호흡을 맞춰온 싱어송라이터 오오하시 칫포케(Ohashi Chippoke), 투모로우바이투게더의 곡 작업에 참여한 작곡가 겸 보컬리스트 앤디 러브(Andy Love), 방탄소년단과 르세라핌의 곡을 작업한 알렉스 칼손(Alex Karlsson) 등도 크레디트에 이름을 올려 막강한 라인업을 완성했다.'We on Fire'는 더욱 굳건해진 유대 속에서 성장한 &TEAM의 새로운 도전을 담아낸 작품이다. 아홉 멤버의 불타오르는 열정과 매력, &TEAM만의 강렬한 퍼포먼스를 집약해 보여줄 전망이다. 앞서 공개된 콘셉트 포토와 클립 역시 결의에 찬 눈빛과 한층 짙어진 분위기로 팬들의 기대감을 끌어올렸다.&TEAM의 신보는 오는 4월 21일 정식 발매된다. 이에 앞서 같은 달 13일 타이틀곡 뮤직비디오와 전곡 음원이 선공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr