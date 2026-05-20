배우 전지현이 영화 '군체'의 주인공을 맡았다. / 사진제공=쇼박스

영화 '군체'가 기존보다 업그레이드 된 새로운 좀비를 예고했다. / 사진제공=쇼박스

영화 '군체'에 배우 전지현을 비롯해, 구교환, 지창욱 등이 출연한다. / 사진제공=쇼박스

연상호 감독의 신작 '군체'가 5월 21일 개봉한다. / 사진제공=쇼박스

연상호 감독의 신작 영화 '군체'가 관람 포인트를 공개했다. 제79회 칸영화제에서 "'군체'는 좀비에게 새로운 신체적 문법을 도입했으며, 형식적으로 혁신적이고 내장을 울리는 긴장감이 있어 현재 장르 영화에서 유례없는 작품", "처음부터 끝까지 쉴 틈 없는 스릴의 향연, 대단한 장르적 쾌감"이라는 반응을 얻은 바. '군체'는 새로운 감염자 설정과 배우들의 앙상블, 몰입도 높은 프로덕션으로 기대를 모으고 있다.'군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에서 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들과 맞서는 이야기를 그린 영화다.◆ 연상호 감독이 선보이는 새로운 감염자첫 번째 관람 포인트는 기존 좀비물과 다른 감염자의 설정이다. 좀비를 통해 시대의 불안과 결핍을 보여주며 한국형 좀비 장르를 구축해온 연상호 감독은 '군체'에서 또 다른 방식의 좀비 서사를 선보인다.영화 속 감염자들은 단체로 움직이고 정보를 업데이트하는 등 예측하기 어려운 행동 양식을 보인다. 기존 좀비와 다른 움직임과 공격 패턴은 생존자들이 맞닥뜨리는 위협을 한층 더 불확실하게 만들며 긴장감을 높인다.◆ 전지현·구교환·지창욱·신현빈·김신록, 그리고 고수의 앙상블두 번째 관람 포인트는 배우들의 연기 앙상블이다. 11년 만에 스크린에 돌아온 전지현은 생존자들의 리더 권세정 역을 맡았다. 구교환은 감염 사태를 일으킨 천재 생물학자 서영철 역으로 출연한다.지창욱은 소중한 이를 지키기 위해 사투를 벌이는 최현석으로 분한다. 신현빈은 빌딩 밖에서 사태를 해결하기 위해 고군분투하는 공설희 역을 연기한다. 김신록은 불합리한 상황 속에서도 도움이 필요한 사람에게 손을 내미는 최현희 역으로 등장한다. 고수는 위험 속으로 발걸음을 내딛는 세정의 전남편 한규성 역을 맡아 극에 힘을 보탠다.각기 다른 목적과 감정을 지닌 인물들이 봉쇄된 공간 안팎에서 부딪히며 만들어내는 관계와 갈등은 '군체'의 또 다른 관전 포인트가 될 전망이다.◆ 새로운 모션과 비주얼, 몰입도를 높이는 프로덕션세 번째 관람 포인트는 감염자들의 움직임과 비주얼, 그리고 이를 뒷받침하는 프로덕션이다. 감염자들의 낯설고 기괴한 움직임은 무용수들과의 협업을 통해 완성됐다. 진화하는 감염자들이 보여주는 독특한 모션은 영화의 긴장감을 높이는 요소로 작용한다.액션에는 '범죄도시4', '황야' 등을 연출한 허명행 무술감독 팀이 참여했다. 또한 '부산행'으로 한국형 좀비의 외형을 구현했던 황효균 대표의 특수분장팀 CELL이 합류해 감염자들의 비주얼을 완성했다.대규모 세트와 현장감을 살린 촬영, 세밀한 프로덕션 디자인 역시 관객의 몰입을 돕는다. 생존자들과 함께 봉쇄된 공간을 이동하는 듯한 체험감과 감염 사태의 긴박함이 스크린 위에 구현될 예정이다.연상호 감독의 신작 '군체'는 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수가 출연하며 5월 21일 국내 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr