김재중 1호 보이그룹 KEYVITUP(키빗업)/ 사진 제공 = 인코드엔터테인먼트

인코드 엔터테인먼트의 1호 보이그룹 KEYVITUP(키빗업)이 데뷔 전부터 핫한 관심을 받고 있다.키빗업의 공식 데뷔가 약 일주일 앞으로 다가온 가운데 일찌감치 글로벌 대세 그룹 자리를 예약해 놓은 것.키빗업은 최근 'KCON JAPAN 2026(케이콘 재팬 2026)', 'KCON LA 2026(케이콘 LA 2026)' 라인업에 연이어 이름을 올리며 데뷔 전부터 활발한 활동을 예고했다.키빗업은 오는 5월 8일(금)부터 10일(일)까지 일본 마쿠하리 멧세에서 열리는 'KCON JAPAN 2026'의 'X STAGE(엑스스테이지)' 출연을 확정지었으며, 이어 오는 8월 14일부터 16일까지 미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터 및 크립토닷컴 아레나에서 열리는 'KCON LA 2026'의 첫날 무대에 올라 글로벌 팬심을 사로잡을 예정이다.키빗업은 또한 첫 EP 앨범 'KEYVITUP'의 트랙리스트와 선공개곡 'BEST ONE(베스트 원)'의 퍼포먼스 비디오 티저를 공개하며 데뷔 앨범에 열기를 더하고 있다.키빗업은 특히 첫 EP 앨범에 멤버 전원이 작사에 참여한 타이틀곡 'KEYVITUP'을 비롯해 총 5곡을 수록, 키빗업만의 음악으로 리스너들에게 당찬 첫 눈도장을 찍을 계획이다.여기에 지난 26일 선공개한 'BEST ONE'은 뮤직비디오에 이어 퍼포먼스 비디오 티저까지 공개되어 뜨거운 반응이 이어지는 등 팬들의 설렘을 증폭시키고 있다.김재중이 제작한 인코드의 1호 보이그룹 KEYVITUP(키빗업)은 오는 4월 8일 가요계에 당찬 출사표를 던진다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr