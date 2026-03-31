사진제공=올마이애닉도츠

버추얼 걸그룹 오위스(OWIS)가 첫 번째 미니 앨범 'MUSEUM(뮤지엄)'을 발매하고 가요계에 데뷔했다. 세린, 하루, 썸머, 소이, 유니로 구성된 5인조 그룹 오위스는 지난 23일 음반 공개 직후 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있다.오위스는 이해인 크리에이티브 디렉터(CCO)와 김제이 대표(CEO)가 설립한 신생 기획사 올마이애닉도츠(all my anecdotes)의 첫 번째 아티스트다. 정교한 기술력을 바탕으로 음악적 완성도와 정서적 유대감을 강조하며 음악 팬들의 주목을 받았다.이번 데뷔 앨범 'MUSEUM'은 청춘의 서사를 담아냈다. 타이틀곡 가사인 "초록빛의 숲을 날아올라서 구름을 타고서 헤엄쳐"와 같이 한계 없는 성장을 지향하는 음악적 열정을 투영했다. 현실에서 소홀했던 꿈을 주제로 삼아 서정적인 비주얼과 함께 한 편의 만화 같은 팀 서사를 구축했다.팬덤 '이즈(IZZ)'와의 소통 방식도 차별화했다. 멤버들이 작성한 그림 일기와 웹툰 형식의 콘텐츠를 활용해 친밀감을 높였다. 가상 캐릭터라는 특징에 아티스트 본연의 감정을 결합해 대중의 공감대를 형성했다는 평가다.음악적 역량에 대한 자신감도 드러냈다. 오위스는 디지털 싱글 중심의 시장 환경에서도 데뷔 앨범에 총 8곡을 수록했다. 이지 리스닝을 기반으로 힙합, 알앤비, 아프로비트 팝 등 다양한 장르를 담았다. 특히 썸머와 소이, 세린 등 멤버들이 수록곡 전반의 작사와 랩 메이킹에 참여해 본인들의 이야기를 녹여냈다.타이틀곡 'MUSEUM'은 기타 리프가 중심이 되는 미디엄 템포 곡이다. 오위스의 정체성인 서정성과 희망적인 분위기를 강조했다. 전자음 대신 밴드 사운드를 활용한 유기적인 악기 편성으로 곡의 감성을 구현했다.오위스는 최근 Mnet '엠카운트다운'에서 데뷔 무대를 가졌다. 학교와 숲 등 다양한 배경 속에서 곡의 분위기를 살린 안무를 선보였다. 기억의 박물관을 형상화한 포인트 안무와 멤버 간의 협동이 돋보이는 대형으로 시청자들의 이목을 끌었다.방송 이후 온라인상의 반응도 고조되고 있다. 무대 영상에는 곡의 완성도와 음악적 퀄리티에 대한 호평이 잇따랐다. 타이틀곡 뮤직비디오는 조회수 600만 회를 돌파했다. 국내뿐만 아니라 일본과 중화권 등 아시아 시장에서도 가시적인 성과를 거두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr