사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

'나는솔로' 30기 영수가 옥순에 대한 애정을 드러냈다.최근 30기 영수는 자신의 인스타그램에 "행복한 생일 고마워요 "라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개 된 사진속 30기 영수는 30기 옥순과 함께한 모습이다. 사진 속 30기 영수는 회색 니트와 밝은 색 바지를 입고 소파에 앉아 카메라를 향해 부드러운 눈빛을 보내고 있다.30기 옥순은 연한 핑크 톤 상의와 화이트 계열 스커트를 입고 얼굴을 손으로 받친 채 입술을 내밀며 귀여운 표정을 짓고 있다. 사진에서는 두 사람이 가까이 붙어 앉아 자연스럽게 시선을 맞추며 편안한 분위기를 드러낸다. 이어진 사진에서는 30기 영수가 고개를 돌려 옥순을 바라보며 입술을 내미는 장난스러운 포즈를 취하고 있다.30기 옥순은 같은 표정을 유지한 채 눈을 크게 뜨고 카메라를 바라보며 밝은 분위기를 이어간다. 다른 사진에서는 30기 영수가 소파에 단독으로 앉아 카메라를 바라보며 차분한 표정을 짓고 있다. 이어진 사진에서는 30기 영수가 테이블에 앉아 음료를 마시며 휴대전화를 들여다보는 모습이 담겨 일상적인 분위기를 보여준다.이를 본 팬들은 "나솔에서 이렇게 설레는 현커 처음이에요" "늘 응원합니다" "옥순님 너뮤 예뿌요" "영수님 복받으심" "보기 너무 좋다" "지혜로운신 옥순님 잘생긴 영수님 지금보니 두분얼굴이 서로 닮은신거 같아요" 등의 댓글을 달았다.앞서 '나는솔로' 30기 최종화가 끝나고 유튜브 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서 영수는 "최종 커플이 되고 현커가 돼서 2주 만에 고백해서 만나고 있다"라며 옥순의 손을 잡았다. 옥순은 영수를 향해 "진짜 솔로나라 나오니 되게 적극적이더라"며 사생활도 깨끗하고 믿음이 가고 나쁜 남자같이 생겼지만 자상한 남자친구"라며 애정을 드러냈다. 두 사람은 1992년생으로 동갑이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr