사유리가 아들 젠을 안고 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

방송인 사유리가 개그맨과 열애한 적이 있다고 인정했다./사진=유튜브 '짠한형'

'자발적 비혼모' 방송인 사유리가 과거 개그맨과 열애했다고 밝혔다.지난 30일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '예측불가 매력 사유리X김경욱. 그리고 사유리의 남자들 등장?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 사유리는 개그맨 부부들이 부럽다며 최양락 아내 팽현숙을 언급했다. 그는 "언니가 10년 전부터 개그맨이랑 결혼하라고 하더라. 자기는 너무 행복했다고, 개그맨 남자가 최고라고 세뇌를 시켰다. 그래서 '개그맨은 진짜 좋은 남편이구나' 생각했다"고 말했다.이에 김경욱은 "그래서 누나가 개그맨을 만났던 거지?"라고 물었다. 그러면서 "누나가 누군지 이야기 안 해주길래 서로 비밀을 말하자고 했다"며 "거짓 비밀을 털어 놓고 사유리의 전 연애 상대를 알아냈다고 밝혔다.신동엽은 "난 누군지 아는데? 소문이 퍼졌나 보다. 유민상 아니냐"고 농담했고, 사유리는 "유민상 아니다. 있다, 아무튼"이라고 선을 그었다.결국 사유리는 개그맨과 교제한 적이 있다며 김경욱만 알고 있다고 밝혔다. 뒤늦게 김경욱이 "누나 내가 실례한 건 아니지"라고 걱정했고, 신동엽은 "그래도 만났다고 인정하네"라며 웃었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr