이준호 상하이 팬미팅/ 사진 제공 = O3 Collective

이준호 상하이 팬미팅/ 사진 제공 = O3 Collective

이준호 상하이 팬미팅/ 사진 제공 = O3 Collective

배우 겸 가수 이준호가 상하이 팬미팅을 성공적으로 마쳤다.이준호는 지난 29일 중국 상하이에서 'LEE JUNHO FAN MEETING IN SHANGHAI : ALWAYS(이준호 팬미팅 인 상하이 : 얼웨이즈)'를 개최하고 현지 팬들을 만났다.이날 팬들의 열띤 환호 속 등장한 이준호는 반가운 인사를 건네며 기분 좋은 시작을 알렸다. 이어 그는 광고 촬영 현장, 마담 투소 인형 제작 현장 등 일상 속 다양한 모습과 함께 각종 비하인드를 공유하며 팬들의 궁금증을 해소했다.뿐만 아니라 이준호는 지난해 많은 사랑을 받았던 tvN '태풍상사', 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'와 관련된 토크를 진행하며 흥미로운 시간을 이어갔다. 작품 소개를 비롯해 풍성한 에피소드를 공개하는가 하면, 명장면을 다시 한번 재현하며 현장의 열기를 뜨겁게 달궜다.이준호의 다채로운 매력을 만나볼 수 있는 챌린지 릴레이 역시 또 하나의 관전 포인트로 작용하며 팬심 저격에 성공했다. 이준호는 웃음을 자아내는 잰말놀이부터 최근 화제를 모으고 있는 여러 챌린지를 직접 선보이며 다채로운 볼거리로 보는 재미를 극대화했다.공연을 마무리한 이준호는 "상하이에서 팬미팅을 하는 건 처음이라 오늘이 오랫동안 기억에 남을 특별하고 기념적인 하루가 될 것 같다. 함께해 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "어떤 모습으로든 여러분 곁에서 계속 활동할 테니 다시 만나는 그날까지 늘 건강하시고, 저를 생각하며 행복한 시간 보내셨으면 좋겠다"고 소감을 전했다.이준호는 최근 발매한 시즌 그리팅송 '사계(Always)'를 통해 팬들에게 늘 곁에 함께하겠다는 따뜻한 메시지를 전한 데 이어, 동명의 타이틀로 팬미팅을 개최하며 남다른 팬사랑을 입증했다. 이처럼 국내외를 넘나들며 팬들과 소통하는 글로벌한 행보를 보여주고 있는 그가 계속해서 어떤 활약을 펼칠지 귀추가 주목된다.한편, 이준호는 넷플릭스 예능 '대환장 기안장2' 외에도 오는 5월 2PM의 일본 데뷔 15주년 기념 단독 콘서트 등 다양한 활동으로 팬들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr