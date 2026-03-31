'이민우 결혼식 불참' 신혜성 불화설에…김동완 "조용히 살고 싶다는데 왜"

그룹 신화 신혜성의 이민우 결혼식에 불참해 불화설이 불거진 가운데, 김동완이 소신 발언을 했다.김동완은 31일 자신의 SNS에 "조용히 살고 싶다는 선택에 왜 자꾸 의미를 붙이려 할까. 그 사람의 삶이다. 빚을 진 것도 설명할 의무도 없다"고 적었다.이민우는 지난 29일 서울 중구의 한 호텔에서 11세 연하 재일교포 3세 이아미와 결혼식을 올렸다. 결혼식에는 신혜성을 제외한 신화 멤버 전원이 참석했고, 이후 멤버들과 신혜성 사이 불화설이 제기됐다.신혜성은 2022년 10월 서울 송파구 탄천2교에서 음주 상태로 다른 사람의 차를 몰았다. 그는 음주 측정을 세 차례 넘게 거부하다가 현행범으로 체포돼 징역 6개월 집행유예 1년을 선고받았다.2007년 4월에도 음주 운전 혐의로 입건됐다. 당시 혈중알코올농도는 면허정지 수치에 해당하는 0.097%였다. 해외 원정도박 논란도 있다. 신혜성은 2007년 7월부터 이듬해 4월까지 마카오 등에서 다섯 차례 총 1억 4000여만원을 들여 해외 원정도박을 한 사실이 적발돼 벌금 1000만 원을 선고받았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr