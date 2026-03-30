장한음 /사진 제공 = ES NATION

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가수 장한음이 위로와 희망을 담은 '드림' 시리즈로 가요계에 돌아온다.장한음은 30일 서울 강남구 성암아트홀에서 두 번째 EP '데이드림'(DAYDREAM) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.장한음은 "설레고 기쁘다. 성장한 모습과 이런저런 매력을 많이 담고자 노력했다. 좋은 에너지와 하고 싶은 말도 담았다. 최선을 담아 열심히 보여드리겠다"고 컴백 소감을 밝혔다. 그는 "지난 앨범과 달리 퍼포먼스도 열심히 준비했다. 해석에 따라 듣는 게 달라질 수 있는 곡이다. 본인의 감정과 스토리를 생각하며 듣길 바란다"고 말해 기대감을 키웠다.장한음의 첫 피지컬 앨범 '데이드림'은 꿈과 현실 사이에서 마주하는 감정을 담아낸 총 9곡으로 구성된 EP다. 장한음의 한층 깊어진 감성과 음악적 성장을 집약했다. 장한음이 전곡 기획은 물론 작사·작곡에 참여해 진정성과 완성도를 모두 잡았다.장한음은 "그럼에도 왜 우리는 다시 꿈을 꾸는가에 대한 앨범이다. 세상에 고난도 많고, 방해하는 것들도 많다. 이런 것들을 어떻게 헤쳐나갈 것인가. 그런 사람들에게 내 음악이 어떤 희망적인 메시지를 줄 수 있을까. 본인의 이야기를 대입해서 들었으면 좋겠고, 내 앨범이 여러분에게 영감과 위로가 되면 좋겠다"고 했다.이어 "내 꿈을 조롱하고, 넌 안 될 거야. 넌 큰 꿈을 가지고 있다 이렇게 말하는 사람이 많지 않나. 꿈은 누구나 꿀 수 있는 건데 그걸 안 좋게 말하는 이들이 많단 게 속상했다. 그런 사람들의 눈치를 보지 말고 꾸고 싶은 꿈을 꾸라는 말을 하고 싶었다"고 전했다.더블 타이틀곡 '워너'(WANNA)와 '온리 1'(Only 1)은 서로 다른 방식으로 꿈을 향한 의지와 감정을 풀어낸 곡으로, 장한음의 음악적 스펙트럼을 보여준다. 두 곡은 각기 다른 분위기와 메시지를 전하며 앨범의 서사를 완성한다.타이틀곡은 우여곡절 끝에 탄생했다. 장한음은 "힘든 순간이 많았다. 일주일 정도 집에 못 들어갔다. 남들이 출근하는 시간에 운전해서 집에 갔다. 밤을 새워 작업하다 보니 해가 떴다. 그러다 아니다 싶어서 곡을 엎었다. '워너'는 2시간 만에 나온 곡이다. 드디어 나왔다는 생각에 행복했다"고 말했다.장한음은 지난해 방송된 엠넷 '보이즈 2 플래닛'에 참가했다. 당시 최종 순위 18위를 기록하며 3차 생존자 발표식에서 탈락했다. 최립우, 강우진 등과 함께 파생 그룹 구성원으로 거론됐던 장한음이지만, 솔로로 돌아오게 됐다. 이 같은 행보에 대한 대중의 궁금증이 컸지만, 장한음 측이 사전에 관련 질문을 제한해 그의 이야기를 듣긴 어려웠다.장한음이 컴백하는 이날, 쟁쟁한 솔로 아티스트들이 대거 가요계에 돌아온다. 데이식스 원필, 레드벨벳 아이린 등이 자신만의 음악으로 대중 앞에 선다. 이에 앞서 장한음과 함께 '보이즈 2 플래닛'에 출연했던 강민도 지난 26일 솔로 데뷔했다.솔로 아티스트로서 장한음만의 강점은 뭘까. 장한음은 "다른 그룹, 아티스트와 다르게 나 개인의 메시지를 전할 수 있는 게 장점이다. 뻔한 사랑 얘기가 아니라 내가 전하고 싶은 내용을 담았다. 내가 음악을 하는 이유는 다른 사람에게 희망과 위로를 주고 싶어서가 크다"고 자신감을 보였다.이번 앨범으로 장한음은 '드림' 세계관을 이어간다. 그는 "재작년에 '루시드 드림'을 냈다. 기획 단계부터 드림 3부작으로 생각하고 회사에도 의견을 냈다. 다음 드림의 힌트가 이번 앨범에 들어 있다. 이런 걸 찾아보는 것도 재미"라고 소개했다.장한음의 두 번째 EP 앨범 '데이드림'은 이날 오후 6시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr