장한음 /사진 제공 = ES NATION

장한음 /사진 제공 = ES NATION

가수 장한음이 솔로 앨범으로 희망의 메시지를 전한다.장한음은 30일 서울 강남구 성암아트홀에서 두 번째 EP '데이드림'(DAYDREAM) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.장한음은 이번 앨범에 대해 "그럼에도 왜 우리는 다시 꿈을 꾸는가에 대한 앨범이다. 세상에 고난도 많고, 방해하는 것들도 많다. 이런 것들을 어떻게 헤쳐나갈 것인가. 그런 사람들에게 내 음악이 어떤 희망적인 메시지를 줄 수 있을까. 본인의 이야기를 대입해서 들었음 좋겠고, 내 앨범이 여러분에게 영감과 위로가 되면 좋겠다"고 했다.이어 "내 꿈을 조롱하고, '넌 안 될 거야', '큰 꿈을 가지고 있다' 이렇게 말하는 사람이 많지 않나. 꿈은 누구나 꿀 수 있는 건데 그걸 안 좋게 말하는 이들이 많단 게 속상했다. 그런 사람들의 눈치를 보지 말고 꾸고 싶은 꿈을 꾸라는 말을 하고 싶었다"고 전했다.장한음의 첫 피지컬 앨범 '데이드림'은 꿈과 현실 사이에서 마주하는 감정을 담아낸 총 9곡으로 구성된 EP다. 장한음의 한층 깊어진 감성과 음악적 성장을 집약했다. 장한음이 전곡 기획은 물론 작사·작곡에 참여해 진정성과 완성도를 모두 잡았다.더블 타이틀곡 '워너'(WANNA)와 '온리 1'(Only 1)은 서로 다른 방식으로 꿈을 향한 의지와 감정을 풀어낸 곡으로, 장한음의 음악적 스펙트럼을 보여준다. 두 곡은 각기 다른 분위기와 메시지를 전하며 앨범의 서사를 완성한다.한편, 장한음은 지난해 방송된 엠넷 '보이즈 2 플래닛'에 참가했다. 당시 최종 순위 18위를 기록하며 3차 생존자 발표식에서 탈락했다.장한음의 두 번째 EP 앨범 '데이드림'은 이날 오후 6시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr