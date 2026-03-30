'싱어게인4' TOP6, 무명에서 유명으로…'페이머스' 발매

'싱어게인4'의 주역들이 마침내 자신들의 이름을 건 첫 번째 히트곡으로 대중 앞에 선다.JTBC '싱어게인4 - 무명가수전'의 TOP6(이오욱, 도라도, 김재민, 슬로울리, 서도, 규리)가 참여한 컴필레이션 앨범 'FAMOUS'가 30일 정오 각종 온라인 음원 사이트를 통해 전격 발매됐다.이번 앨범은 넷플릭스 오리지널 예능이자 '싱어게인4'의 스핀오프 프로그램인 '유명 가수에겐 히트곡이 필요해'를 통해 기획됐다. 참가자들이 '무명(Unknown)'의 틀을 벗어나 진짜 '유명(Famous)' 아티스트로 거듭나는 과정을 담았으며, 각 장르의 거장 프로듀서들과 협업해 개개인의 보컬 톤과 매력을 극대화한 맞춤형 트랙 6곡이 수록됐다.앨범의 타이틀곡은 도라도와 코드 쿤스트가 함께 작업한 'Purple Love (Barney)'다. 이 곡은 세련된 알앤비(R&B) 장르로, 어린 시절 머리맡에 두고 자던 보라색 공룡 인형 'Barney'를 떠올리며 어리고 아름다웠던 시절의 그리움과 아련함을 담아냈다. 도라도의 독보적인 음색과 코드 쿤스트 특유의 감각적인 비트가 만나 높은 완성도를 자랑한다.수록곡 역시 화려한 라인업을 자랑한다. ▲우승자 이오욱과 넬 김종완의 신스팝 '니가 있는 곳'을 시작으로, ▲김재민X카더가든의 그루비한 알앤비 'Hold me tight', ▲서도X자이언티의 시원한 기타 리프가 돋보이는 팝 'PADO (Surfin')', ▲슬로울리X안신애의 드라마틱한 네오 소울 'Real Life', ▲규리X윤종신의 서정적인 발라드 'Blackout(기적의 선물)'까지 총 6곡이 담겼다.이번 프로젝트는 넷플릭스를 통해 글로벌 동시 공개되며 전 세계 시청자들의 관심을 받고 있다. 출연진과 프로듀서들이 함께하는 틱톡 및 릴스 챌린지, 라이브 영상 등 다양한 디지털 바이럴 활동을 통해 앨범의 열기를 이어갈 계획이다.제작진은 "이번 앨범 'FAMOUS'는 '싱어게인4'를 통해 실력을 검증받은 TOP6가 자신들만의 음악적 색깔을 확립해가는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "국내외 최고 프로듀서들과의 시너지가 담긴 만큼, 음악 팬들에게 특별한 선물이 되길 바란다"고 전했다.'싱어게인4' TOP6의 첫 번째 도약이 담긴 앨범 'FAMOUS'는 이날 오후 12시부터 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr