코스모시 / 사진=NTT 도코모 스튜디오&라이브 제공

코스모시 / 사진=NTT 도코모 스튜디오&라이브 제공

그룹 코스모시(cosmosy)가 극과 극 콘셉트 포토로 시선을 사로잡았다.코스모시는 30일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 미니 앨범 '~ of the world ~'('오브 더 월드')의 수록곡 'Silence ~ body and soul ~'('사일런스 ~ 보디 앤 솔') 콘셉트 포토 2종을 공개했다.공개된 사진 속 코스모시는 노란색과 분홍색 그리고 초록색 등 화사한 배경 위에 하트 모양이 돋보이는 러블리한 페이스 스티커로 요정 같은 비주얼을 완성했다. 반면 또 다른 콘셉트 포토에서는 뿔을 활용한 강렬한 스타일링과 요괴를 연상시키는 파격적인 메이크업으로 독보적인 모습을 드러내 눈길을 끌었다. 특히 멤버 모두 동일한 디자인의 빛나는 육각형 펜던트 목걸이를 착용하고 있어, 해당 오브제에 담긴 의미가 무엇일지 호기심을 자극한다.앞서 코스모시는 '~ of the world ~'의 선공개 곡 'Physics ~ 物理的な ~'('Physics ~ 물리적 이야기 ~')와 'Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~'에서 순수한 사랑의 감정을 감각적으로 표현했다. 하지만 'Silence ~ body and soul ~'에선 이전과 다른 콘셉트 변신을 예고하며, 미니 앨범에서 펼쳐질 새로운 서사에 대한 궁금증을 높이고 있다.'~ of the world ~'는 코스모시의 첫 미니 앨범 'the a(e)nd'의 문을 지나 도착한 신세계 속 이야기를 그린 앨범이다. 코스모시는 '~ of the world ~'를 통해 신세계 속에서 겪는 사랑을 자연 현상과 물리 법칙에 빗대어 풀어낼 전망이다.코스모시는 지난해 데뷔 후 지금까지 동양적 SF 감성 기반의 독창적인 세계관을 탄탄히 구축해 왔다. 매번 유니크한 스토리와 퍼포먼스로 화제를 모은 만큼, 이번 활동에선 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.코스모시의 두 번째 미니 앨범 '~ of the world ~'는 오는 31일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 감상 가능하다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr