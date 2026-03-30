엑스디너리 히어로즈 미니 8집 무드 필름 섬네일/ 사진 제공=JYP

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 고요한 긴장감이 흐르는 새 앨범 무드 필름을 공개했다.엑스디너리 히어로즈는 4월 17일 미니 8집 'DEAD AND'(데드 앤드)와 타이틀곡 'Voyager'(보이저)를 발매하고 컴백한다. JYP엔터테인먼트는 3월 30일 정오 엑스디너리 히어로즈 공식 SNS 채널에 새 앨범이 품은 분위기를 엿볼 수 있는 무드 필름을 게재했다.영상은 희미한 연기가 피어오르는 정적인 공간을 비추며 시작된다. 낮은 울림이 퍼지고 이름, 나이, 가족, 사랑, 두려움에 이르기까지 엑스디너리 히어로즈를 향한 질문이 이어진다. 싱잉볼의 서늘한 공명, 입체적인 사운드 위 흔들리는 눈동자, 가쁜 호흡 등 역동적인 장면들이 더해져 몰입도를 극대화한다.엑스디너리 히어로즈는 컴백에 앞서 지난 25일 선공개곡 'X room'(엑스 룸) 음원과 뮤직비디오를 선보였다. 멤버 전원이 곡 작업에 참여한 'X room'은 서로를 붙잡고 있던 시간을 필름처럼 되감으며 괜찮아질 것이라는 다짐을 전하는 곡이다. 잔잔한 영상미가 돋보이는 뮤직비디오는 작은 단추를 주고받으며 서로의 시공간에 흔적을 남기는 인물들의 서사를 풀어내 뭉클한 감동을 안겼다.엑스디너리 히어로즈가 작년 10월 미니 7집 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스) 이후 약 6개월 만에 발표하는 새 음반에는 타이틀곡 'Voyager'를 비롯해 선공개곡 'X room', 'Helium Balloon'(헬륨 벌룬), 'No Cool Kids Zone'(노 쿨 키즈 존), 'Hurt So Good'(헐트 소 굿), 'Rise High Rise'(라이즈 하이 라이즈), 'KTM'(케이티엠)까지 총 7트랙이 실린다. 멤버 전원은 신보 크레디트를 장식하고 음악 역량을 발휘했다.한편 엑스디너리 히어로즈의 미니 8집 'DEAD AND'와 타이틀곡 'Voyager'는 다음 달 17일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 만날 수 있다. 같은 날 오후 8시에는 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 컴백 기념 팬 쇼케이스를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr