사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 30기 옥순이 '현실커플'이 된 영수와 찍은 투샷을 공개했다.최근 옥순은 자신의 인스타그램에 "30기 옥순이 예쁘게 만들어주셔서 감사합니다"라고 밝히며 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송 당시 받았던 헤어 메이크업에 대해 언급했다.사진 속 옥순은 '현커'가 된 영수와 함께한 모습이다. 옥순은 거울 앞에서 휴대폰을 들고 셀카를 찍으며 은은한 미소를 짓고 있고 크림 컬러 상의와 데님 팬츠를 매치한 모습이 단정하면서도 부드러운 분위기를 만든다.옥순 옆에 선 영수는 블랙 레더 재킷에 셔츠와 타이를 갖춰 입은 차림으로 자연스럽게 기대 서 있으며, 두 사람이 가까이 붙어 선 구도가 편안한 호흡을 드러낸다.이어진 장면에서는 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송이 진행된 스튜디오로 보이는 공간에서 나란히 앉아 있는 모습이 담겨 있으며 창 너머로 보이는 도시 야경이 배경을 채우고 밝은 조명 아래에서 또렷한 표정이 강조된다. 마지막 사진에서는 두 사람이 함께 웃음을 터뜨린 순간이 포착돼 있으며 같은 자리에서 자연스럽게 이어지는 표정 변화가 분위기를 한층 부드럽게 만든다.이를 본 팬들은 "나솔 보는내내 우리딸도 옥순님처럼 밝고 환한 여성으로 자랐으면 좋겠다는 생각이 들정도로 성품이 좋으시구나 생각하며 나솔봤어요" "영수님이랑 결혼까지 응원합니다" "사랑 받으셔서 그런가 더더더더 예뻐요 " "얼굴이쁘고 몸매이쁘고 성격은 더 이쁘고" "얼굴도 이쁜데 마음은 더 이쁨" "옥순님 영수님 예쁜사랑하세요" 등의 댓글을 달았다.앞서 '나는솔로' 30기 최종화가 끝나고 유튜브 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서 영수는 "최종 커플이 되고 현커가 돼서 2주 만에 고백해서 만나고 있다"라며 옥순의 손을 잡았다. 옥순은 영수를 향해 "진짜 솔로나라 나오니 되게 적극적이더라"며 사생활도 깨끗하고 믿음이 가고 나쁜 남자같이 생겼지만 자상한 남자친구"라며 애정을 드러냈다. 두 사람은 1992년생으로 동갑이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr