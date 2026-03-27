스트레이 키즈 여섯 번째 팬미팅 단체 포스터 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 오는 28일부터 총 4회에 걸친 여섯 번째 공식 팬미팅을 진행한다.스트레이 키즈는 오는 28~29일, 4월 4~일 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅 'Stray Kids 6TH FANMEETING 'STAY in Our Little House''(스테이 인 아워 리틀 하우스)를 연다. 이번 팬미팅은 티켓 오픈 이후 전 회차 전석 매진됐다. 여덟 멤버는 'STAY in Our Little House'에서 어디에서도 볼 수 없었던 새로운 무대를 펼치고 스테이(팬덤명: STAY)와 한층 가깝게 소통하며 특별한 추억을 더할 예정이다.2018년 데뷔 때부터 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)를 중심으로 직접 만든 음악을 선보이며 자신들만의 색을 구축한 스트레이 키즈는 데뷔 8주년을 맞이한 2026년 현재 K팝 위상을 드높이는 '글로벌 탑 아티스트'로서 활약 중이다. 특히 2022년 미니 앨범 'ODDINARY'(오디너리)를 시작으로 최신작 SKZ IT TAPE(스키즈 잇 테이프) 'DO IT'(두 잇)까지 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 8개 앨범 연속 1위에 진입하는 전 세계 아티스트 최초 기록을 쌓아올렸다.데뷔 8주년 당일인 3월 25일에는 새 디지털 싱글 '별, 빛 (STAY)'을 발매했다. 멤버 한과 승민이 작사 및 작곡에 참여, 서로가 함께하기에 가능한 내일의 희망을 '우주'와 '별'에 빗대어 진심을 표현했다. 온라인 커버는 멤버 전원이 직접 디자인에 참여해 각자의 개성을 담은 별을 그려 나침반이 되어준 스테이 주변을 감싸 '빛이 방향이 되는 순간'을 나타냈다.스트레이 키즈 여섯 번째 공식 팬미팅 'STAY in Our Little House'는 각 주 마지막 공연일인 3월 29일과 4월 5일 오프라인 공연과 동시에 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼에서 온라인 유료 생중계된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr