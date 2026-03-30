사진제공=SLL

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배우 김소혜(26)가 드라마와 연극, 영화 등 다양한 장르를 넘나들며 쌓아온 존재감으로 자신만의 연기 흐름을 만들어가고 있다. 그는 2016년 방송된 프로듀스 101 출연 당시 실력 부족 논란에 휩싸이기도 했지만, 꾸준한 성장세를 보여주며 순위를 끌어올렸고 결국 아이오아이로 데뷔에 성공했다.두각을 내비친 첫 작품부터 최근작까지 김소혜의 이어지는 행보는 단순한 필모그래피를 넘어, '성장형 배우'의 정석으로 주목받고 있는바. 이에 그가 걸어온 연기 발자취를 짚어봤다. 김소혜가 배우로서 처음 존재감을 각인시킨 작품은 2017년 KBS 2TV '드라마 스페셜 - 강덕순 애정 변천사'다. 지상파 정극 첫 도전임에도 불구하고 사랑을 찾아 무작정 경성으로 떠난 강덕순의 순박함과 강단을 자연스럽게 소화하며 눈도장을 찍었다. 특히 일제강점기를 배경으로 한 시대극 속에서 몸을 사리지 않는 열연으로 당시의 정서를 생생하게 살려냈다.영화 '윤희에게'에서 윤희(김희애 분)의 딸 박새봄 역으로 스크린에 데뷔한 그는 엄마의 삶을 응원하는 딸의 감정을 깊이 있게 보여줘 호평받았다. 이 작품으로 제21회 부산영화평론가협회상과 제40회 황금촬영상 신인상을 거머쥐며 평단의 기대주로 자리 잡았다.김소혜는 연극 무대로 활동 범위를 넓혔다. 연극 '그때도 오늘2: 꽃신'에서 1인 4역에 도전해 각기 다른 시대를 살아가는 인물들의 꿈과 사랑, 절망과 희망을 밀도 있게 펼쳐내 관객의 시선을 사로잡았다. 무대라는 공간 속 각 인물의 차이를 또렷하게 짚어내며 한층 성숙해진 감정선을 선보였고, 이를 통해 캐릭터 해석 폭을 성공적으로 확장했다.최근 방영 중인 한지민 주연의 JTBC 토·일 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 또 한 번 연기 변신에 나선 김소혜. 극 중 열정 가득한 인턴 심새벽 역을 맡은 그는 능력 있는 커리어우먼을 꿈꾸지만 녹록지 않은 현실에 흔들리는 사회초년생의 고민을 현실감 있게 풀어냈다. 또한 뜻대로 되지 않는 상황 속에서도 꿋꿋이 버티고 앞으로 나아가는 캐릭터의 모습을 가감 없이 보여준 김소혜는 시청자들의 응원과 공감을 자아내며 극의 몰입도를 더욱 높였다.순수함과 단단함을 지닌 강덕순부터 엄마를 향한 깊은 사랑을 보인 박새봄, 가슴 따뜻한 연대를 보여준 연극 속 인물들과 흔들리면서도 중심을 잡아가는 심새벽까지. 김소혜는 매 작품 인물에 맞춰 새로운 얼굴을 꺼내 보이며 연기 스펙트럼을 확장해가고 있다.이처럼 차근차근 자신만의 색깔을 더해가는 김소혜가 앞으로 또 어떤 인물이 되어 대중들과 만날지 기대가 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr