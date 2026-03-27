하민기/ 사진 제공=모덴베리코리아

하민기가 소속사 모덴베리코리아와 그룹 에어헌드레드를 떠난다.모덴베리코리아 측은 27일 "당사의 신규 보이그룹 프로젝트인 에어헌드레드 재정비 과정에서 하민기와 심도 있는 논의 끝에 계약을 종료하기로 합의했다"고 전했다.이어 "오랜 시간 함께해온 만큼 서로의 앞날을 진심으로 응원하는 '아름다운 이별'로 뜻을 모았다"며 "그동안 하민기를 향해 보내주신 팬 여러분의 사랑에 깊이 감사드린다"고 했다.하민기는 공개와 동시에 유명 떡볶이 프랜차이즈 신전떡볶이 설립자의 조카로 화제를 모으며 '떡볶이수저' 등의 타이틀을 얻었다. 지난 1월에는 강이랑, 조시윤과 함께 '눈꽃밤'을 발매했다.한편, 신전떡볶이 측은 최근 갑질 논란에 휩싸였다. 신전떡볶이를 운영하는 신전푸드시스는 포장용기 등을 점주들에게 강매한 혐의로 과징금 9억 6700만원을 내게 됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr