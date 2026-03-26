킥플립/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트 보이그룹 킥플립(KickFlip)이 3연속 한터차트 초동 인증패를 수상했다.킥플립이 2025년 9월 발매한 세 번째 미니 앨범 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립)은 음반 집계 사이트 한터차트 기준 초동(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 40만 2405장을 기록하며 한터차트 초동 인증패를 수상했다. 한터차트 초동 인증패는 초동 판매량 데이터를 근거로 일정 음반 판매량을 넘긴 아티스트의 공식 기록을 인증하는 기념패다.이들은 데뷔 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇!)과 두 번째 미니 앨범 'Kick Out, Flip Now!'(킥 아웃, 플립 나우!)에 이어 커리어 하이를 달성한 미니 3집 'My First Flip'으로 세 번째 한터차트 초동 인증패를 안으며 'K팝 슈퍼 루키' 성장 행보를 입증했다.4월 6일 네 번째 미니 앨범 'My First Kick'(마이 퍼스트 킥) 정식 발매를 앞두고 상승세를 가속화하고 있는 킥플립은 3월 26일 0시 그룹 공식 SNS 채널에 콘셉트 포토를 추가 게재했다.공개된 사진은 플러팅 장인으로 정평이 난 멤버들이 고백을 준비하는 장면을 포착해 새 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 모았다. '평생 모실게'라고 쓴 메모지를 붙인 계훈부터 '저는 몹시 귀여워요'라는 쇼핑백으로 자신을 어필하는 동화, 꽃다발과 함께 레드 카펫에 누워있는 주왕, '난 너 말고 관심 없다니까'는 메시지를 들고 있는 민제, '정말 사랑해, 너도 그래?'라는 포스터를 붙인 케이주, 촛불 고백을 앞둔 동현까지 통통 튀는 에너지가 돋보여 시선을 붙잡았다. 단체 포토에서는 '얼른 와 내 옆에'라는 티셔츠를 입고 있는 애교 섞인 모습부터 옥상 위 개성이 돋보이는 메시지로 고백을 하는 컷까지 당찬 표현법으로 팬심과 호기심을 자극했다.컴백 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'는 리더 계훈이 작사, 작곡에 참여한 노래로 통통 튀는 메시지를 기대하게 한다. 이 밖에도 새 미니 앨범 'My First Kick'은 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'를 포함해 'Twenty', 'Stup!d'(스튜피드), '거꾸로', 'Scroll'(스크롤), 'Roar'(로어), 'My Direction'(마이 디렉션)까지 멤버들이 곡 작업에 참여한 7곡이 실린다.킥플립의 미니 4집 'My First Kick'과 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'는 4월 6일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr