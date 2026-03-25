TV텐 바로가기
배우 현빈이 25일 서울 성동구 언더시티에서 열린 ‘발렌타인 싱글몰트 글렌버기 16년 스몰배치 2’ 한국 단독 론칭 기념행사에 참석했다.
현빈, 눈빛에 치얼스 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지