홈 연예가화제 현빈, 눈빛에 치얼스 [TV10] 입력 2026.03.25 19:31 수정 2026.03.25 19:31 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 현빈이 25일 서울 성동구 언더시티에서 열린 ‘발렌타인 싱글몰트 글렌버기 16년 스몰배치 2’ 한국 단독 론칭 기념행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 2020년 개봉이었는데 지금까지 밀려…배성우, 7년 만에 "개봉 자체로 감사"('끝장수사') "연예인들 생고생 볼만해"…김숙, '국가 유산' 건들고 호평 받은 이유 [TEN스타필드] '서강준 소속사' 20대 신인 여배우, 얼마나 예쁘길래…MBC서 존재감 발휘 ('찬너계') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT