사진=유튜브 채널 '기유TV'

사진=유튜브 채널 '기유TV'

개그우먼 홍윤화가 동료 부부의 자녀를 만난 현장에서 유쾌한 일상을 공유했다.지난 24일 유튜브 채널 '기유TV'에는 홍윤화가 개그맨 강재준과 개그우먼 이은형 부부의 집을 방문한 영상이 게시됐다. 영상 속 홍윤화는 부부의 아들 현조 군과 시간을 보내며 친밀함을 드러냈다. 그는 성장한 현조 군의 모습에 "많이 컸네"라며 반가움을 표했다.현장에서는 강재준과 이은형이 아들에게 "돼지 어딨어?"라고 묻는 상황이 연출됐다. 질문을 들은 홍윤화는 긴장한 표정을 지어 눈길을 끌었다. 하지만 현조 군이 주변을 살피다 아빠인 강재준을 지목하면서 상황은 웃음으로 마무리됐다.홍윤화는 과거 다이어트를 통해 40kg 감량에 성공했으나 이후 요요 현상을 겪었다고 밝힌 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr