있지 유나, 첫 솔로 앨범 '아이스크림' 발매

'장카설유' 비주얼 4대장 수식어에 감사 표현

있지 유나 솔로 데뷔 기자간담회 / 사진=조준원 기자 wizard333@

있지 유나 솔로 데뷔 기자간담회 / 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 있지(ITZY) 유나가 4세대 걸그룹 비주얼 4대장으로 불리는 '장카설유' 수식어에 감사함을 표현했다.유나는 23일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 솔로 데뷔 앨범 'Ice Cream'(아이스크림) 발매 기념 기자간담회를 열었다.유나는 케이팝 팬들 사이에서 비주얼 톱으로 불리는 '장카설유'(아이브 장원영·에스파 카리나·엔믹스 설윤·있지 유나) 가운데 한 명으로 이름을 올렸다. 이와 관련해 유나는 "케이팝 비주얼 아이콘으로 불러주셔서 정말 감사하다"고 말했다.유나는 이번 솔로 앨범을 통해 출중한 비주얼과 더불어 실력 또한 뽐낼 예정이다. 그는 "대중이 이번 무대를 토대로 솔로 아티스트로서도 역량이 있는 가수라고 봐주셨으면 좋겠다. 보여드리고 싶다"며 눈을 반짝였다.타이틀곡 '아이스크림'은 풍선껌처럼 톡톡 튀고 중독성 강한 버블검 팝 장르의 곡이다. '아이스크림처럼 달콤하게 녹아가는 지금 이 순간, 놓치지 말고 마음껏 즐겨보자'는 긍정적인 메시지를 전한다.신보에는 타이틀곡 '아이스크림'을 비롯해 자유로운 무드를 살린 '비보이'(B-Boy), 부드럽고 몽환적 사랑의 순간을 깊이감 있게 그린 '블루 메이즈'(Blue Maze), 드라마틱하고 화려한 사운드 레이어링 위 '꿈의 세계로 함께 뛰어들자'는 '하이퍼 드림'(Hyper Dream)까지 총 4곡이 수록됐다.유나의 솔로 미니 앨범 '아이스크림'은 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr