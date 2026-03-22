TV텐 바로가기
배우 박서준이 22일 오후 서울 광진구 워커힐 호텔에서 열린 에스테틱 의료기기 클래시스 글로벌 커스터머 서밋 2026 행사에 참석했다.
박서준, 잘생겨서 줌인 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지