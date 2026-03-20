'솔로지옥5' 김고은·조이건, 현커 여부 공개 예고

26일 유튜브 '입만열면'서 최종 입장 밝힐 예정

예고편 속 거짓말 탐지기 질문에 관심 집중

넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연자 조이건, 김고은이 거짓말 탐지기에 앉아 '조이건 김고은 현커다'라는 질문에 답하고 있다 / 사진 = 입만열면 유튜브 채널

넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥5' 출연자 김고은과 조이건이 두 사람의 현실 커플설에 종지부를 찍는다.19일 유튜브 채널 '입만열면'에는 김고은과 조이건이 출연한 예고편이 업로드됐다. 공개된 영상에서 두 사람은 서로를 바라본 채 플러팅을 남발하며 묘한 분위기를 이어갔다. 조이건은 "고은이 말고 제가 여자로 느낄 수 있는 사람이 없다"고 말했고 김고은은 "저는 이건 오빠죠, 지금은"이라고 답해 팬들의 궁금증을 유발했다.특히, 거짓말 탐지기 코너에서는 "조이건과 김고은은 현커다"라는 질문이 등장해 눈길을 끌었다. 영상이 공개되자 누리꾼들은 "둘은 이미 커플 같다", "현커 여부 빨리 알려줘" 등 뜨거운 관심을 쏟아냈다.앞서 두 사람은 '솔로지옥5'에서 최종 커플로 매칭되지는 않았지만 지난 2월 공개된 '솔로지옥 리유니언'에서 서로 간에 쌓였던 오해를 풀고 만남의 가능성을 열어두는 모습을 보여 화제를 모았다.방송 당시 데이트에서 조이건은 "요즘 바쁘냐"고 물으며 자연스럽게 만남을 제안했다. 이에 김고은은 "셋째 주는 괜찮다"고 답했고 그는 기회를 놓치지 않고 "같이 '아바타3' 보러 가자"며 데이트를 신청했다. 김고은은 웃으며 "영화도 좋지만 대화를 더 많이 나누고 싶다"고 말했고 조이건은 "그럼 밥을 먹으면서 이야기를 더 나누자"며 다음 만남을 기약했다.한편, 오랜 시간 엇갈렸던 두 사람이 재회를 약속하면서 두 사람의 현실 커플 여부에 대한 관심이 높아지고 있다. 조이건과 김고은의 현실 커플 여부는 오는 26일 오후 6시 30분에 공개된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr