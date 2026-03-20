BTS RM이 19일 리허설 중 발목 부상

부주상골 염좌로 2주간 회복 필요

21일 컴백 라이브는 제한적 참여

방탄소년단 RM/ 사진=텐아시아 DB

그룹 방탄소년단 RM이 부상으로 컴백 라이브 무대에서 제한된 퍼포먼스를 선보인다.20일 방탄소년단 소속사 빅히트 뮤직은 멤버 RM의 부상 관련 공지를 게재했다.빅히트 뮤직은 "RM은 지난 19일 공연 리허설 진행 도중 발목 부상을 입어 병원으로 이동해 정밀 검사 및 진료를 받았다. 검사 결과, '부주상골 염좌 및 부분인대 파열과 거골 좌상(인대 손상 및 염증)' 진단과 함께 다리 깁스 후 최소 2주간 움직임을 최소화하며 회복에 전념해야 한다는 의료진의 소견을 받았다"고 밝혔다.이에 따라 RM은 무대에서의 안무 등 일부 퍼포먼스가 제한된다. 소속사는 "비록 퍼포먼스에는 제한이 있으나, RM은 가능한 범위 내에서 무대에 참여하여 ARMY(팬덤명) 및 관객과 호흡하고자 한다"고 전했다.이날 신곡 발매 이후 진행된 단체 라이브 방송에서 RM은 직접 이 소식을 전했다. 그는 "10분 전쯤 공지가 올라갔다. 멋진 무대를 준비하다가 발목 부상을 입었다. 춤 연습을 이번에 정말 열심히 했는데 당장 퍼포먼스를 보여드리긴 어렵게 됐다. 그래도 무대에 올라가서 여러분을 만나고자 한다. 가창을 열심히 하겠다. 콘서트 때까지 호전될 수 있도록 많이 신경 쓰겠다. 다 같이 열심히 준비한 무대니 기대 많이 해달라"고 말했다.제이홉은 "정말 열심히 준비했는데 사람 일이 예상을 하기가 어렵다. 우리도 당황스러웠다. 처음으로 딱 멋있게 공개하고 싶었는데 아쉽다. 우리보다 속상할 건 RM"이라고 말했다. 뷔도 "이 앨범을 오래 기다린 아미는 물론 우리도 7명의 신곡 퍼포먼스를 기대했다"이라면서도 "그래도 가장 아쉬운 건 RM일 것"이라고 공감했다.RM은 "어제 갑자기 그렇게 됐다"고 아쉬움을 내비쳤고, 멤버들은 "장난인 줄 알았다"며 너스레를 떨었다. 슈가는 "무리해서 더 다치는 것보단 빠르게 회복하는 게 낫다"고 덧붙였다.방탄소년단은 이날 오후 1시 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매했다. 멤버들은 앨범 발매 다음 날인 오는 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 개최한다. 공연은 넷플릭스를 통해 190여 개 국가/지역에 생중계된다.안녕하세요. 빅히트 뮤직입니다. 3월 21일 예정된 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG (BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)' 관련하여 방탄소년단 멤버 RM의 공연 참여 형태에 대해 안내드립니다.RM은 3월 19일 공연 리허설 진행 도중 발목 부상을 입어 병원으로 이동하여 정밀 검사 및 진료를 받았습니다. 검사 결과, '부주상골 염좌 및 부분인대 파열과 거골 좌상(인대 손상 및 염증)' 진단과 함께 다리 깁스 후 최소 2주간 움직임을 최소화하며 회복에 전념해야 한다는 의료진의 소견을 받았습니다.광화문이라는 상징적인 공간에서의 컴백 무대인만큼 완성도 높은 공연을 만들고자 하는 아티스트 본인의 의지가 매우 강했으나, 당사는 의료진의 소견을 최우선으로 고려하고 부상 부위 악화를 방지하기 위해 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'에서 RM의 움직임을 최소화하기로 아티스트 본인과 함께 어렵게 결정하였습니다.이에 따라 RM은 무대에서의 안무 등 일부 퍼포먼스가 제한됨을 안내드립니다. 이번 무대를 기다려주신 팬 여러분과 관객분들께 아쉬움을 드리게 된 점 깊은 양해 부탁드립니다.비록 퍼포먼스에는 제한이 있으나, RM은 가능한 범위 내에서 무대에 참여하여 ARMY 여러분 및 관객 여러분과 호흡하고자 합니다. 오랜 시간 이번 무대를 기다려주신 만큼, 진심을 담은 무대를 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.당사는 아티스트의 건강과 안전을 최우선으로 고려하며, RM이 충분한 회복을 통해 다시 완전한 모습으로 활동할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠습니다.또한 방탄소년단 멤버들 역시 최선을 다해 공연을 준비하고 있으니 많은 응원과 관심을 부탁드립니다. 감사합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr