진세연·박기웅이 비밀연애 시작

21일·22일 저녁 8시 방송 예정

달콤한 로맨스로 시청자 설렘 유발

진세연과 박기웅이 숨길 수 없는 핑크빛 기류로 안방극장에 설렘 주의보를 발령한다./사진제공=KBS

진세연과 신체 프로필 183cm이라고 알려진 박기웅이 숨길 수 없는 핑크빛 기류로 안방극장에 설렘 주의보를 발령한다.21일(토), 22일(일) 저녁 8시 방송 예정인 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 15, 16회에서는 서로에게 폭풍 애정 공세를 펼치는 공주아(진세연 분)와 양현빈(박기웅 분)의 달콤한 행보가 펼쳐진다.앞서 공주아와 양현빈은 두 번의 첫 키스로 서로의 진심을 확인했다. 본격적인 연애의 닻을 올린 두 사람은 철저한 비밀 연애 지침을 세웠으나, 오히려 공적인 태도가 주변의 의심을 사며 흥미를 자극했다. 이에 내일 방송에서 이어질 두 사람의 아슬아슬한 이중생활에 이목이 쏠리고 있다.20일 공개된 스틸에는 공주아와 양현빈의 연애 초기 커플다운 풋풋함이 가득 담겼다. 양현빈은 늦은 밤, 공주아의 집 앞을 몰래 찾아가 깜짝 이벤트를 선사한다. 양현빈은 장미꽃 한 송이를 든 채 애정이 가득 담긴 눈으로 공주아를 바라보고 있고, 공주아는 예상치 못한 상황에 기쁨과 감동이 서린 환한 미소로 화답한다. 앞서 양현빈은 정식 고백 당시에도 꽃다발을 선물했던 바 있어 그의 한결같은 스윗함은 설렘 주의보를 발령한다. 하지만 양가 가족들에게는 철저히 비밀인 상황, 집 앞에서의 짧은 만남은 심장을 쫄깃하게 만드는 긴장감을 선사할 예정이다.공주아는 양현빈의 오피스텔에 깜짝 방문한다. 적정 거리 유지, 시간차 출퇴근, 멜로 눈빛 금지 등 회사 내에서 철저히 공적으로 임했던 두 사람이 사적인 공간에서 보여주는 반전 온도 차는 짜릿함을 자아낸다. 서로를 향해 반가움을 감추지 못하는 공주아와 양현빈의 모습이 시선을 사로잡는 가운데, 과거 오해에서 비롯된 습격 사건부터 취중 키스까지 두 사람의 파란만장한 추억이 깃든 오피스텔에서 또 어떤 일이 벌어질지 기대가 모인다.이렇듯 거침없는 감정 표현과 진심 어린 서프라이즈로 물오른 로맨스를 보여주고 있는 공주아와 양현빈의 케미스트리는 시청자들의 연애 세포를 또 한 번 자극할 예정이다.‘사랑을 처방해 드립니다’ 15회는 21일(토) 저녁 8시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr관련 주제: 진세연, 박기웅, 사랑을처방해드립니다, KBS드라마, 로맨스드라마