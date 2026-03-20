박신양, '싸인' 법의학자 역 위해 시신 해부 50번 이상 참관

실제 해부 현장 경험으로 '삶에 감사' 철학 담아내

박신양이 '싸인' 준비 과정 비하인드를 밝혔다. / 사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들' 영상 캡처

박신양이 '싸인' 준비 과정 비하인드를 밝혔다. / 사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들' 영상 캡처

배우 겸 화가 박신양이 19일 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 드라마 '싸인' 법의학자 역할 준비를 위해 시신 해부를 50번 이상 참관했다고 밝혔다.19일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에서는 화가 겸 배우 박신양이 출연했다.박신양은 과거 드라마 '싸인'에서 법의학자를 연기했다. 촬영 당시 그는 실제 법의학자에 버금가는 생활을 했다고 한다. 그는 법의학자 연기를 위해 시신 해부를 50번 이상 참관했다고 밝혔다.박신양은 "영화, 드라마 할 때 사전 조사를 시간 되는 만큼 한다. 다른 때와 같이 '싸인'도 준비했다. 법의학자가 실제 하는 일은 시체 해부다"라며 해부 참관기를 털어놨다. 그는 "생전 처음 시체들을 마주했다. 깨끗한 시체도 있지만 부패되거나 사고가 난 시체도 있었다"라며 "다른 것들은 공부를 하는 거니까 그렇다 쳐도 이건 끝나고 나면 마음이 이상하더라. 술을 못 마시지만 술을 마셔야 될 것 같더라"고 말했다. 이어 "참관을 50번 이상, 100번 정도 했다”라고 설명했다. 또한 "감이 잘 안 왔다가 여러 끔찍한 현장을 많이 마주하기도 했다. 유족들과 인터뷰도 계속 했다. '살아있는 것에 감사하고 다음날 눈뜰 수 있음에 감사하다'더라. 별거 아닌 말이었지만 드라마에 표현되면 좋겠다고 생각했다"고 했다.'싸인'은 김은희 작가가 집필한 작품이며, 김은희 작가의 첫 지상파 드라마였다. 지금은 천만감독이 된 장항준 감독이 연출했던 드라마이기도 하다. 김은희 작가는 "'싸인'은 박신양 덕분에 세상에 나올 수 있었다"고 얘기했었다. 당시 신인 작가의 드라마에 출연을 결정한 이유에 대해 박신양은 "새로운 내용이었고, 할 얘기가 분명히 있는 드라마라는 생각이 들었다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr관련 주제: 박신양, 싸인, 김은희, 법의학, 옥탑방의문제아들