가수 비가 티징 콘텐츠를 공개했다 / 사진=레인컴퍼니

가수 비가 티징 콘텐츠를 공개했다 / 사진=레인컴퍼니

지난 4월 공개된 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌 2를 통해 전 세계적인 열풍을 일으켰던 아티스트 비(RAIN, 본명 정지훈)가 새 싱글 'FEEL IT (너야)' 신곡 티징 콘텐츠를 연달아 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 나섰다.비의 소속사 레인컴퍼니 측은 지난 4월 20일과 4월 27일 그리고 5월 4일, 세 차례에 걸쳐 공식 채널을 통해 비의 새 싱글 ‘FEEL IT (너야)’의 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 뜨겁게 달궜다.먼저 4월 20일 공개된 1차 콘셉트 포토에서는 세련된 비의 모습이 시선을 압도했다. 턱시도를 입고 위스키 잔을 든 채 정면을 응시하는 비의 눈빛은 특유의 여유와 젠틀한 카리스마를 동시에 발산했다. 흑백 톤의 무드는 이번 신곡이 담고 있는 감성을 시각적으로 극대화하며 팬들의 호기심을 자극했다.이어 4월 27일에 공개된 1차 티저 영상에서는 어둠 속에서 위스키 잔을 든 채 고뇌하는 듯한 비의 실루엣이 강렬한 인상을 남겼다. 화이트 셔츠와 풀어헤쳐진 턱시도 타이는 절제된 섹시미를 자아냈으며, 영상 말미에 흐르는 세련된 비트와 비의 매력적인 보컬은 대중의 눈과 귀를 사로잡기 충분했다.5월 4일에 공개된 2차 티저 영상은 한층 더 다채로운 비주얼과 곡의 분위기를 담아냈다. 클래식 카에 몸을 싣고 드라이브를 즐기는 모습부터 여유롭게 몸을 흔드는 모습까지, 일상의 감각을 온전히 즐기는 비의 모습이 감각적인 흑백 영상으로 담아냈다. 특히 영상 말미에 독보적인 그루브가 느껴지는 실루엣 퍼포먼스는 비 만이 보여줄 수 있는 아우라를 느낄 수 있어 기존의 파워풀한 퍼포먼스와는 또 다른 성숙한 남성미를 기대케 했다.이러한 컴백 열기를 이어가기 위해 비는 발매 당일인 5월 11일 오후 5시, 비 본인 공식 틱톡(TikTok) 계정을 비롯해 틱톡(TikTok) LIVE Korea, 틱톡(TikTok) LIVE US, 틱톡(TikTok) Stage 등 총 4개 공식 틱톡 계정을 통해 카운트다운 라이브를 진행한다. 이번 라이브는 음원 공개 1시간 전, 틱톡(TikTok)을 통해 전 세계 팬들과 동시에 연결되는 자리로 마련되며, 비는 글로벌 팬들과 실시간 소통을 통해 신곡 비하인드를 직접 전할 예정이다.특히 팬들을 위한 특별한 이벤트도 준비됐다. 5월 5일 낮 12시 라이브 공지 포스터 공개와 동시에 공식 SNS 댓글을 통해 사연 접수를 시작한다. 비는 라이브 중 직접 사연을 읽어주고, 현장에서 당첨자의 이름을 직접 쓰고 꾸민 ‘리미티드 사인지’와 ‘즉석 폴라로이드’를 증정하는 등 역대급 팬 서비스를 선사한다. 당첨자는 라이브 종료 후 레인컴퍼니 공식 이메일로 본인 인증을 거쳐 선물을 받게 된다.신곡 'FEEL IT (너야)'는 비가 데뷔 후 처음으로 시도하는 경쾌한 R&B POP 장르의 곡이다. 그동안 무대를 압도하는 퍼포먼스에 집중해왔던 비는 이번 신곡을 통해 대중과 함께 호흡할 수 있는 편안한 감성으로 지친 현대인들에게 따뜻하고 즐거운 위로를 건넬 예정이다.한편, 비의 새 싱글 'FEEL IT (너야)'는 오는 5월 11일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr