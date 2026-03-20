매니지먼트mmm, 이솔 촬영 비하인드 20일 공개

엘리트 변호사 한나현 역할의 열연 모습 화제

승률 100% 변호사의 첫 패소 후 변화 주목

'신이랑 법률사무소' 이솜의 온앤오프가 공개됐다./사진제공=매니지먼트mmm

'신이랑 법률사무소' 이솜의 온앤오프가 공개됐다./사진제공=매니지먼트mmm

사진'신이랑 법률사무소' 이솜의 온앤오프가 공개됐다./사진제공=매니지먼트mmm

'신이랑 법률사무소' 이솜의 온앤오프가 공개됐다.20일 매니지먼트mmm은 SBS 금토 드라마 '신이랑 법률사무소'에서 엘리트 변호사 한나현 역을 연기하고 있는 이솜의 촬영 비하인드를 공개했다.사진은 한 의료 과실 사건을 담당하게 된 한나현이 증거의 행방을 찾기 위해 동료 검사에게 접근한 장면. 동료의 시선을 돌린 후 재빠르게 그의 휴대폰에서 필요한 정보를 얻어내는 스킬은 그녀가 왜 태백의 에이스 변호사인지를 절로 알게 한다.또 다른 사진 속에는 대본을 손에 쥔 채 집중 모드에 한창인 이솜의 열정이 담겨 있다. 촬영에 임하기 전, 여러 차례 대사를 읽고 또 읽으며 연습에 폭 빠져있는 모습에서는 작품과 캐릭터를 향한 그녀의 뜨거운 애정을 확인할 수 있다.지난 2회에서 한나현은 승률 100% 변호사 인생에 첫 패소를 겪으며 내면의 균열을 맞았다. 갑자기 나타난 이상한 변호사 신이랑(유연석 분)으로 인해 앞만 보고 달리던 일생에 브레이크가 걸린 가운데, 과연 그녀의 앞날은 어떤 변화를 맞게 될지, 많은 궁금증이 모인다.'신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토 밤 9시 50분, SBS에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr관련 주제: 이솜, 신이랑 법률사무소, SBS드라마, 한나현, 유연석