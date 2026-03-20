박신양이 13년간의 대작 의혹 해명

200점 그린 작품 한 점도 판매 안 해

연기와 그림 접목한 전시회 기획

박신양이 13년간의 대작 의혹을 해명했다. / 사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들' 영상 캡처

박신양이 지금까지 그린 그림을 한 점도 팔지 않고 모두 소장하고 있다고 밝혔다. / 사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들' 영상 캡처

배우 겸 화가 박신양이 19일 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 13년간 지속된 그림 대작 의혹을 해명하며, 지금까지 그린 200여 점의 작품을 한 점도 판매하지 않았다고 밝혔다.19일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'('옥문아')에서 배우 겸 화가 박신양이 게스트로 출연해 자신의 화가 활동에 대해 솔직하게 털어놨다.박신양은 지금까지 그린 그림이 200점 정도 된다고 밝혔다. 그는 "처음에는 작게 그렸다가 생각하는 이미지가 커지다 보니 (그림도 커졌다)"고 말했다. 완성하기까지 10년 걸린 작품도 있다고 한다.홍진경은 박신양에게 "그림을 한 점도 안 팔았다고 하더라"며 "생활비를 어떻게 충당한 거냐"고 물었다. 지금까지 그린 그림을 한 점도 팔지 않고 모두 소장하고 있다는 박신양은 "지금까지 그림을 팔 생각을 안 했다"면서 판매보다는 작업에 집중해왔다고 밝혔다.김종국이 "언젠가는 팔기는 팔 거잖나"라고 묻자, 박신양은 "생각만 해도 기분 좋은 일이지만, 그럼 그림 보여주는 걸 못하지 않나"라고 답했다. 그러면서 박신양은 "또 그려도 되지만 생각보다 똑같이 그리지 못한다"며 "파는 건 좋지만 보여줄 기회가 점점 닫히게 되는 것"이라고 강조했다.박신양은 대작 의혹 루머에 대해서도 언급했다. 그는 "작업실에 와서 예술적인 이야기를 할 것 같지만, 실제로는 '이 그림 진짜로 그린 거 아니지'하고 간 사람들이 많았다"고 말했다. 이어 "13~14년 들었다. 13년 동안 들으니까 처음에는 너무 화나더라"고 털어놨다. 그러면서 "생각해보니 '미술이 일반 사람들에게 어떤 과정으로 나오는지 설명한 적이 없었구나' 싶더라. 그리고 이 일은 이제 나의 일이구나 싶었다. 어떻게 할 것인가. 내가 작업하는 과정을 연극으로 만들자는 생각이 들었다"고 연기와 그림을 접목한 전시회를 기획하게 된 이유를 설명했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr관련 주제: 박신양, 옥탑방의문제아들, 화가, 대작의혹