박신양이 13년간의 대작 의혹 해명
200점 그린 작품 한 점도 판매 안 해
연기와 그림 접목한 전시회 기획
200점 그린 작품 한 점도 판매 안 해
연기와 그림 접목한 전시회 기획
배우 겸 화가 박신양이 19일 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 13년간 지속된 그림 대작 의혹을 해명하며, 지금까지 그린 200여 점의 작품을 한 점도 판매하지 않았다고 밝혔다.
19일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'('옥문아')에서 배우 겸 화가 박신양이 게스트로 출연해 자신의 화가 활동에 대해 솔직하게 털어놨다. 200점 그린 박신양, 왜 한 점도 안 팔았을까?
박신양은 지금까지 그린 그림이 200점 정도 된다고 밝혔다. 그는 "처음에는 작게 그렸다가 생각하는 이미지가 커지다 보니 (그림도 커졌다)"고 말했다. 완성하기까지 10년 걸린 작품도 있다고 한다.
홍진경은 박신양에게 "그림을 한 점도 안 팔았다고 하더라"며 "생활비를 어떻게 충당한 거냐"고 물었다. 지금까지 그린 그림을 한 점도 팔지 않고 모두 소장하고 있다는 박신양은 "지금까지 그림을 팔 생각을 안 했다"면서 판매보다는 작업에 집중해왔다고 밝혔다.
김종국이 "언젠가는 팔기는 팔 거잖나"라고 묻자, 박신양은 "생각만 해도 기분 좋은 일이지만, 그럼 그림 보여주는 걸 못하지 않나"라고 답했다. 그러면서 박신양은 "또 그려도 되지만 생각보다 똑같이 그리지 못한다"며 "파는 건 좋지만 보여줄 기회가 점점 닫히게 되는 것"이라고 강조했다.
13년간 대작 의혹, 어떻게 대응했을까?
박신양은 대작 의혹 루머에 대해서도 언급했다. 그는 "작업실에 와서 예술적인 이야기를 할 것 같지만, 실제로는 '이 그림 진짜로 그린 거 아니지'하고 간 사람들이 많았다"고 말했다. 이어 "13~14년 들었다. 13년 동안 들으니까 처음에는 너무 화나더라"고 털어놨다. 그러면서 "생각해보니 '미술이 일반 사람들에게 어떤 과정으로 나오는지 설명한 적이 없었구나' 싶더라. 그리고 이 일은 이제 나의 일이구나 싶었다. 어떻게 할 것인가. 내가 작업하는 과정을 연극으로 만들자는 생각이 들었다"고 연기와 그림을 접목한 전시회를 기획하게 된 이유를 설명했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
관련 주제: 박신양, 옥탑방의문제아들, 화가, 대작의혹
19일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'('옥문아')에서 배우 겸 화가 박신양이 게스트로 출연해 자신의 화가 활동에 대해 솔직하게 털어놨다. 200점 그린 박신양, 왜 한 점도 안 팔았을까?
박신양은 지금까지 그린 그림이 200점 정도 된다고 밝혔다. 그는 "처음에는 작게 그렸다가 생각하는 이미지가 커지다 보니 (그림도 커졌다)"고 말했다. 완성하기까지 10년 걸린 작품도 있다고 한다.
홍진경은 박신양에게 "그림을 한 점도 안 팔았다고 하더라"며 "생활비를 어떻게 충당한 거냐"고 물었다. 지금까지 그린 그림을 한 점도 팔지 않고 모두 소장하고 있다는 박신양은 "지금까지 그림을 팔 생각을 안 했다"면서 판매보다는 작업에 집중해왔다고 밝혔다.
김종국이 "언젠가는 팔기는 팔 거잖나"라고 묻자, 박신양은 "생각만 해도 기분 좋은 일이지만, 그럼 그림 보여주는 걸 못하지 않나"라고 답했다. 그러면서 박신양은 "또 그려도 되지만 생각보다 똑같이 그리지 못한다"며 "파는 건 좋지만 보여줄 기회가 점점 닫히게 되는 것"이라고 강조했다.
13년간 대작 의혹, 어떻게 대응했을까?
박신양은 대작 의혹 루머에 대해서도 언급했다. 그는 "작업실에 와서 예술적인 이야기를 할 것 같지만, 실제로는 '이 그림 진짜로 그린 거 아니지'하고 간 사람들이 많았다"고 말했다. 이어 "13~14년 들었다. 13년 동안 들으니까 처음에는 너무 화나더라"고 털어놨다. 그러면서 "생각해보니 '미술이 일반 사람들에게 어떤 과정으로 나오는지 설명한 적이 없었구나' 싶더라. 그리고 이 일은 이제 나의 일이구나 싶었다. 어떻게 할 것인가. 내가 작업하는 과정을 연극으로 만들자는 생각이 들었다"고 연기와 그림을 접목한 전시회를 기획하게 된 이유를 설명했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
관련 주제: 박신양, 옥탑방의문제아들, 화가, 대작의혹
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT