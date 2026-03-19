박재현, 16세 연하와 이혼 3년차

딸 걱정에 재연배우 활동 중단

현재 4평 원룸서 식당일로 생계

이미지 크게보기 사진 = '가족을 위해 재연 배우 은퇴한 박재현의 모습' / TV조선 'X의 사생활'

이미지 크게보기 사진 = '재연배우의 딸로 불리는 게 싫다' / TV조선 'X의 사생활'

이미지 크게보기 사진 = '배우 그만두고 식당 주방에서 일하는 박재현의 모습' / TV조선 'X의 사생활'

이미지 크게보기 사진 = '이혼 후 무속인이 된 박재현의 전 부인의 모습' / TV조선 'X의 사생활'

TV조선 'X의 사생활'에서 '서프라이즈' 재연배우 박재현이 16세 연하 전처 한혜주와의 이혼 3년 차 근황을 17일 방송에서 공개했다. 박재현은 현재 4평 원룸에서 생활하며 식당 일로 생계를 이어가고 있다고 밝혔다.박재현은 재연배우 활동을 중단한 이유에 대해 "딸이 '재연배우의 딸'로 불리는 걸 싫어할까 봐 마음이 쓰였다"고 밝혔다.그는 "아이에게 상처가 될까 걱정이 컸다"며 결국 활동을 내려놓게 된 배경을 전했다.두 사람은 16세 나이 차를 극복하고 교제 6개월 만에 혼전임신으로 결혼했다.하지만 결혼 생활은 순탄치 않았다.박재현은 "딸 수술을 앞두고 부모님이 집에 머물렀는데, 그때 갈등이 시작됐다"고 회상했다.이어 "아침 식사를 함께하지 못한 일이 계기가 됐다"고 밝혔고, "전처가 '딸보다 부모님이 더 중요하냐'고 물었을 때 당시에는 부모님이 더 중요했다"고 말해 충격을 안겼다.이혼 이후 박재현은 4평 남짓한 원룸에서 생활하며 생계를 이어갔다.현재는 식당 주방에서 하루 10시간 가까이 일하며 생활하고 있는 것으로 전해졌다.전처 한혜주는 방송에서 "사람은 쉽게 변하지 않는 것 같다"며 선을 그었다.또 "재결합 생각은 없다"고 밝혀 두 사람의 관계에 마침표를 찍었다.한편, 방송 말미 공개된 예고편에서는 한혜주가 이혼 이후 무속인의 길을 걷게 된 사연이 등장해 다음 이야기에 대한 궁금증을 높였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr관련 주제: 박재현, 서프라이즈, X의 사생활, 이혼, 재연배우