이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’

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‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 변은아(고윤정 분)이 자신을 버린 엄마 오정희(배종옥 분)에게 일침했다.3일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’(이하 ‘모자무싸’)에서는 변은아가 9살 때 헤어진 엄마 오정희와 통화를 하는 장면이 그려졌다.오정희는 “시온이니?”라며 변은아의 어린 시절 이름을 불렀다. 이에 변은아는 “은안데요. 변은아”라고 정정했다.이어 배종옥은 “이름은 왜 바꿨니? 몰랐어. 아빠 죽은 거. 이제 걱정 마. 엄마가 있으니까. 이제 하고 싶은 거 뭐든 할 수 있어. 원하면 다시 공부도 할 수 있고, 유학도 갈 수 있고. 어디든 가고 싶은 데 있으면 말해. 다 해줄게”라며 변은아에게 다가가려 했다.하지만 9살에서 멈춘 변은아의 마음은 움직이지 않았다. 그는 “왜요? 아직도 내가 부끄러우세요? 어디 멀리 사라졌으면 좋겠어요? 아니면 버렸던 딸 당신 살자고 다시 줍는 거냐”고 독설했다.이에 배종옥은 “널 버린 게 아니다 아빠를 버린 거지. 아빠를 죽은 줄 알았으면 내가 널 데리고 왔을 거야”라고 해명했지만 변은아의 감정은 더욱 격해졌다.변은아는 “아무리 궁지에 몰리셨어도 내 기억이 있는 거고 당신 기억이 있는 건데 모성애 있는 척하지 마세요”고 확실히 선을 그었다.그는 이어 어린 시절을 떠올렸다. “9살 때 버려진 내가 들키지 않으려고 제 손으로 김밥 싸서 소풍 갔다. 불쌍한 애가 나라는 거 들키지 않으려고 이름도 바꾸고 조용히 살았다”라고 말했다.마지막으로 “오정희가 버린 불쌍한 애가 나라는 거 절대 들키지 마라. 나도 들키지 않을 거다”라며 자신을 버린 엄마에 대한 원망을 드러냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr