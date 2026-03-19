나솔 30기 영철, 통곡하다 상철 위로 밀어냈다

"저리 가세요" 상철 밀어낸 순간

울다 웃고, 반응 갈렸다

이미지 크게보기 사진 = '상철이 영철을 위로하는 모습' / SBS Plus·ENA '나는 솔로'

이미지 크게보기 사진 = '영철이 통곡하는 모습' / SBS Plus·ENA '나는 솔로'

'나는 솔로' 30기 영철이 18일 방송에서 홀로 통곡을 터뜨린 뒤 상철의 위로를 거부하며 "저리 가세요"라고 밀어냈다.SBS Plus·ENA '나는 솔로'에서 30기 출연자들의 데이트권 경쟁 과정 중 벌어진 상황으로 시청자들 사이에서 엇갈린 반응을 보이고 있다.18일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 솔로'에서는 30기 출연자들의 데이트권 경쟁 과정이 그려졌다.이날 영철은 숙소에서 혼자 시간을 보내던 중 냉장고 문을 열다 손이 끼였고, 이후 "왜 특이하다는 말을 듣는지 이해가 간다"며 혼잣말을 이어갔다.이내 계단에 주저앉은 그는 "35년 동안 못 찾고 있었다", "평범함을 증명하고 싶었다"고 말하며 눈물을 보였다.상철이 다가와 휴지를 건네며 위로하자 영철의 반응은 달라졌다. 영철은 "오지 마세요. 저리 가세요"라며 상철을 밀어냈고, 당황한 상철은 자리를 떠났다.이후 영철은 혼자 남은 상태에서 "이제 집에 가도 될 것 같다. 목표를 다 이뤘다"고 말하며 태도를 바꿨다. 제작진과 인터뷰에서는 "기억이 나지 않는다"고 답하기도 했다.방송 이후 해당 장면은 온라인을 중심으로 다양한 반응이 확산되고 있다. 일부 시청자들은 "이해하기 어렵다", "소름 돋는다"는 반응과 함께 "안쓰럽다", "도움이 필요해 보인다"는 의견을 보이며 엇갈린 반응을 나타냈다. 일부는 "상철이 당황했을 것 같다"는 반응도 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr관련 주제 : 나는 솔로, 영철, 30기, 상철, SBS Plus