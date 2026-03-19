김미화, 발달장애 40대 아들 자립 준비 공개

남편 "아들이 먼저 갔으면" 고백에 눈물

MBN 특종세상서 가족 현실 고민 털어놔

이미지 크게보기 사진 = '3일보다 먼저 갔으면 하는 바람, 김미화의 얼굴' / MBN '특종세상'

이미지 크게보기 사진 = '김미화와 40대 발달장애 아들의 모습' / MBN '특종세상'

이미지 크게보기 사진 = '엄마와 아들이 함께 있는 모습' / MBN '특종세상'

MBN '특종세상'에서 김미화가 발달장애 40대 아들 윤진희 씨를 둔 가족의 현실적 고민을 공개하며, 남편의 절절한 고백에 눈물을 보였다. 19일 방송에서 김미화 부부는 아들의 자립 준비와 미래에 대한 걱정을 솔직하게 털어놨다.19일 방송된 MBN '특종세상'에서는 김미화와 남편 윤승호, 발달장애를 가진 40대 아들 윤진희 씨의 일상이 공개됐다. 세 사람은 매일 저녁을 함께하며 평범한 가족의 시간을 보내고 있었다.윤진희 씨는 현재 40대로, 발달장애 연주 단체에서 활동 중이다. 김미화는 "이 집은 장남의 집"이라며 "우리가 없어도 혼자 살아갈 수 있도록 계속 연습시키고 있다"고 밝혔다.실제로 김미화는 아들에게 "죽음이 뭔지 아느냐"고 묻는 등, 현실적인 상황을 조금씩 받아들이게 하고 있었다.남편 윤승호 역시 같은 고민을 털어놨다. 그는 "우리가 없어도 잘 살아갈 수 있을지 늘 걱정된다"며 아들의 사회생활을 우려했다. 이어진 김미화의 말은 발달장애 자녀를 둔 부모의 마음을 대변했다.김미화는 "남편이 더 안쓰럽다"며 "사실 나는 가슴으로 낳은 아들이라 덤덤하게 바라볼 수 있지만, 자기보다 아들이 3일 먼저 가길 바란다고 하더라"고 털어놨다."누가 자식을 먼저 보내고 싶어하겠냐"며 김미화는 결국 말을 잇지 못한 채 눈물을 보였다. 남편 또한남편은 "현실적으로 자식보다 3일 뒤에 가는 건 말이 안 된다고 생각한다. 그렇기에 더 애절하다. 제일 걱정되는 건 내가 죽으면 어쩌나 싶은 거다"고 고백해 안타까움을 안겼다.한편, 19983년 KBS 개그콘테스트로 데뷔한 김미화는 '유머1번지', '코미디 전망대', '웃으며 삽시다' 등을 통해 1세대 코미디언으로 이름을 알렸다. 그는 1986년 A씨와 결혼했으나 2004년 가정폭력 피해를 주장하며 이혼 소송을 제기했다. 이듬해 1월 법원의 조정으로 협의 이혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr관련 주제: 김미화, 발달장애, 특종세상, 자립준비