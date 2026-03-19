베카붐, 블랙핑크와 불화·임신중절 강요 폭로

틱톡 통해 YG 지목, 'Typa Girl' 제작시 모욕 주장

온라인 갑론을박, 저작권 갈등 배경 의견 제기

여자 사진, 그룹 블랙핑크/사진=텐아시아 DB, YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크의 히트곡 다수를 작업한 미국 출신 작곡가 베카붐(Bekuh Boom)이 블랙핑크 멤버와의 불화를 언급하며 한국 연예 기획사로부터 과거 임신 중절을 강요받았다고 주장했다.베카붐은 최근 본인의 틱톡 계정에 영상과 댓글을 게시하며 관련 내용을 폭로했다. 그는 18세 무렵 음반 계약을 빌미로 언어 폭력 등 부당한 대우를 겪었으며 임신 사실을 알린 뒤에는 중절 수술을 종용받았다고 주장했다.베카붐이 특정 기업명을 직접 언급하지는 않았지만, 누리꾼들은 2012년부터 그와 협업해 온 YG엔터테인먼트를 대상으로 지목하고 있다.베카붐은 작업 과정에서 겪은 블랙핑크 멤버들과의 갈등도 언급했다. 그는 곡 'Typa Girl'(타이파 걸) 제작 당시 모욕을 당했다고 주장하며 "모두가 한 패였고 누구도 나를 챙기지 않았다"라고 했다.해당 발언 이후 온라인상에서는 갑론을박이 이어지고 있다. 일각에서는 기획사와 아티스트를 비난하는 목소리가 나오는 반면, 증거가 없는 일방적 주장이라고 보는 이들도 적지 않다. 저작권 크레딧 기재와 관련한 갈등이 이번 폭로의 배경이 된 것이 아니냐는 지적도 제기된다.1994년생인 베카붐은 2014년 가수 태양의 곡 '눈, 코, 입' 공동 작곡으로 국내 음악 시장에 이름을 알리기 시작했다. 이후 블랙핑크의 데뷔곡 '붐바야'를 비롯해 '뚜두뚜두', '킬 디스 러브' 등 주요 곡들을 담당했다. 이외에도 그룹 위너, 가수 전소미 등과 협업했고 지난해 8월에는 본인의 저작권 목록 중 일부를 음악 IP 전문 기업에 양도했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr관련 주제: 베카붐, 블랙핑크, YG엔터테인먼트, 임신중절, 갈등, 폭로, 불화