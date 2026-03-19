신민아가 촬영에 열중하고 있다. / 사진=신민아 SNS 캡처

신민아가 촬영에 열중하고 있다. / 사진=신민아 SNS 캡처

신민아가 김우빈과 결혼 이후 더욱 러블리해진 미모를 뽐냈다.18일 신민아 인스타그램에는 하트 이모티콘과 함께 사진, 영상이 게시됐다.공개된 게시물에는 신민아의 화보 촬영 현장 모습이 담겼다. 신민아는 오버핏 재킷을 입고 긴 생머리를 늘어뜨린 채 촬영에 열중하고 있다. 하트 풍선을 들고 환하게 미소 짓고 있다. 결혼 후 더욱 사랑스러워진 모습이다. 브이 포즈의 촬영 비하인드컷 속 상큼한 미소도 눈길을 끈다.신민아는 김우빈과 10년 열애 끝 지난해 12월 결혼식을 올렸다. 두 사람은 이후 스페인으로 신혼 여행을 다녀왔다.신민아는 디즈니+ '재혼 황후' 촬영을 마쳤으며, 현재 쉬면서 차기작 준비를 하고 있다. 올해 공개 예정인 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr관련 주제: 신민아, 김우빈, 결혼, 재혼황후, 디즈니플러스